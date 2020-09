L’Armée de défense de l’Artsakh est prête à répondre à toute agression selon Masis Mayilian

L’Armée de défense de l’Artsakh est prête à répondre à toute agression comme elle l’a fait auparavant, a déclaré le ministre des Affaires étrangères de l’Artsakh, Masis Mayilian, dans une interview à l’ agence de presse catalane Nationala .

« Si l’on considère le rythme et la portée avec lesquels l’Azerbaïdjan construit son arsenal militaire, il devient clair qu’elle n’achète pas d’armes pour les stocker dans un entrepôt, mais plutôt avec l’intention de les utiliser un jour. Et elle utilisera chaque opportunité pour tester les bases, pour vérifier si c’est le bon moment pour lancer une nouvelle agression », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

« Nous avons vu l’Azerbaïdjan le faire en avril 2016, et tout récemment, le 12 juillet, à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, dans la région du Tavush en Arménie. Dans les deux cas, l’Artsakh et les forces de défense arméniennes ont donné une réponse appropriée. Il n’y a aucune raison de croire que l’Azerbaïdjan ne tentera pas de nouveau si elle se sentira suffisamment fort pour se lancer dans une autre aventure militaire. Et, bien sûr, nous le savons et l’Armée de défense de l’Artsakh est prête à réprimander toute agression comme elle l’a fait auparavant », a ajouté le ministre Masis Mayilian.

Il a déclaré que la position d’Artsakh reste inchangée. « Nous avons toujours été en faveur de la résolution du conflit exclusivement par des moyens pacifiques. Cette position a été exprimée à de nombreuses reprises tant publiquement que lors des réunions avec le président en exercice de l’OSCE et les coprésidents du groupe de Minsk, et de nombreuses déclarations du ministère des Affaires étrangères ont circulé dans les organisations internationales telles que l’OSCE, l’ONU, la CE, etc. ne cachez pas le fait que nous voulons la paix, en même temps nous réalisons ce qu’un philosophe latin avait à l’esprit en notant « Si vis pacem, para bellum - Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre ». Et nous l’avons déjà traversé.

Le ministre a déclaré qu ’« un simple coup d’œil sur la région suffit pour comprendre la réalité sous-jacente des développements qui se déroulent dans la zone de conflit ». Il a rappelé que des milliers de manifestants à Bakou avaient demandé au gouvernement azerbaïdjanais de déclencher une guerre à grande échelle.

« Pour être juste, cependant, il convient de noter que les manifestants qui ont fait irruption dans le bâtiment du parlement du pays avaient également un programme anti-gouvernemental. Cela montre simplement le rôle que joue le conflit dans la vie interne de l’Azerbaïdjan et à quel point la société azerbaïdjanaise et le gouvernement sont préparés à la paix ou au règlement pacifique du conflit », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Le ministre Mayilian a souligné que la paix ne peut être atteinte unilatéralement et que toutes les parties au conflit devraient y aspirer.

« Et peu importe à quel point nous annonçons notre volonté de parvenir à la paix avec nos voisins, ils doivent être à la fois réceptifs et perspicaces. Malheureusement, pendant des années, les sentiments anti-arméniens en Azerbaïdjan ont été cultivés dans une politique d’État et au lieu de préparer sa population à la paix, l’Azerbaïdjan l’a préparée à la guerre. Telle est la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui. Et c’est la réalité à laquelle la communauté internationale doit faire face. Indépendamment du fait que le pays soit reconnu ou non, ce sont les gens auxquels nous devons penser. Et nous faisons notre part non seulement pour assurer la sécurité et la sûreté de notre peuple, mais aussi pour jouer un rôle constructif en contribuant à la paix et à la stabilité dans la région », a-t-il ajouté.

Le Ministre a souligné que l’Azerbaïdjan et les agences internationales compétentes devraient œuvrer pour améliorer le bilan de l’Azerbaïdjan en matière de droits de l’homme, favoriser l’évolution démocratique du pays et éduquer sa société sur les avantages de la paix et non de la guerre.

Quant à la position de la Turquie sur la question, Masis Mayilian a déclaré : « elle n’a jamais été neutre bien qu’elle soit membre du groupe de l’OSCE à Minsk. « C’est le seul pays de la région qui a non seulement exprimé publiquement son soutien à l’Azerbaïdjan frère, mais a également soutenu le blocus azerbaïdjanais de l’Arménie et de la République d’Artsakh. Ce n’est pas un secret que la Turquie aide également l’Azerbaïdjan dans la construction de l’armée, étant donné que de nombreux officiers azerbaïdjanais sont formés en Turquie et que des consultants militaires turcs conseillent les dirigeants militaires azéris ».

« Nous considérons la déclaration du gouvernement turc en faveur des provocations et des violations du régime de cessez-le-feu par l’Azerbaïdjan inacceptable. Nous soulignons une fois de plus qu’une telle position de la Turquie rend insensée son appartenance au Groupe de l’OSCE à Minsk », a-t-il ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères a noté que « le Caucase du Sud est une région à la géopolitique très complexe et aux multiples acteurs ; à la fois régional et hors de la région ; avec différents niveaux d’intérêts. Et ce n’est pas par hasard que les pays coprésidents du groupe de Minsk traitant du conflit sont la Russie, la France et les États-Unis.

« Une chose est claire : si les hostilités reprennent dans la région, elles seront catastrophiques non seulement pour la région, mais pour l’ensemble de la communauté internationale. La République d’Artsakh est prête à assumer sa part de responsabilité dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région, il est temps pour les autres parties prenantes de faire de même », a conclu le ministre.