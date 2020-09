Le Premier ministre s’est rendu dans les communautés frontalières du Tavush

Le Premier ministre Nikol Pashinyan et son épouse Anna Hakobyan ont visité les communautés frontalières de la région du Tavush. Le Premier ministre était accompagné du ministre de l’Administration territoriale et des infrastructures Suren Papikyan, gouverneur de Tavush Hayk Chobanyan et du président par intérim du Comité de développement urbain Armen Ghularyan.

Le Premier ministre et Mme Hakobyan se sont d’abord rendus dans la communauté de Chinari, où ils ont rencontré des résidents locaux, écouté leurs préoccupations et répondu à diverses questions.

Le Premier ministre a d’abord remercié les résidents de la communauté frontalière pour leur soutien ferme à nos forces armées lors des batailles victorieuses de juillet.

« Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour les batailles victorieuses de juillet. Puisque, il est vrai, les forces armées ont créé notre victoire, mais si elles ne savaient pas qu’elles ont un un dos solide, elles ne seraient pas si fortes et courageuses. Tout d’abord, merci pour cela.

Second, oui, nous pensons que dans ces situations, l’État doit clairement remplir ses obligations. En général, nous devons organiser le soutien de l’État de manière à ce qu’il ne prive pas les gens de la motivation de faire quelque chose, mais les encourage plutôt. Car maintenant, pour ainsi dire la logique « caritative » est souvent nuisible. Il est très important que nous puissions établir le juste équilibre entre les obligations de l’Etat et du citoyen : quelles sont les obligations de l’Etat, quelles sont les obligations du citoyen ? Nous devons affirmer que la solution à tous les problèmes de la République d’Arménie est le travail. Chacun de nous doit essayer de résoudre son problème dans le cadre de sa responsabilité par le travail. Et là aussi, l’État doit soutenir le citoyen, et le citoyen doit soutenir l’État. Si l’État transfère la solution de tous les problèmes au citoyen ou si le citoyen transfère la solution de tous les problèmes au gouvernement, cela signifie qu’aucun problème ne sera résolu. Et notre principale logique devrait être que le gouvernement devrait être à côté du citoyen, et le citoyen devrait être à côté du gouvernement. Le gouvernement doit enregistrer, reconnaître et remplir ses obligations. Le citoyen, à son tour, doit fixer, reconnaître et remplir ses obligations », a déclaré le Premier ministre.

Selon Nikol Pashinyan, bien sûr, il devrait y avoir une politique spéciale envers les villages frontaliers. « Qu’est-ce que nous enregistrons aujourd’hui ? Pour la première fois depuis les années 90, une maison est en cours de construction de zéro dans le village de Chinari. Et vous ne devriez pas regarder le fait que le mien ne fait pas, quelqu’un d’autre fait. Quelle est notre devise pour cela ? « L’Arménie est ma maison, les gens sont ma famille » » , a déclaré le Premier ministre.

Parlant des opportunités créées pour les villages frontaliers, le chef du gouvernement a déclaré qu’un changement avait été opéré pour les femmes qui travaillent ici. S’ils ont un enfant, ces derniers recevront 50 000 drams par mois à titre d’allocation de garde d’enfants, et les mères qui ne travaillent pas 26 000. « Ces dernières années, le village de Chinari a été un exemple pour moi. Notre tâche est de faire passer les exportations de figues du chiffre de l’an dernier de 600 tonnes à 6 000 tonnes. La solution à vos problèmes réside dans le terrain. Notre tâche est de faire de vos vergers de figuiers une machine à imprimer de l’argent », a déclaré le Premier ministre.

Le chef de la communauté a informé que le problème de la récolte des figues a également été résolu, des figues sont exportées vers la Fédération de Russie.

Le Premier ministre a souligné que la victoire de juillet devrait être le début de la renaissance de Chinari, la renaissance des communautés frontalières en général. « Nous devons surmonter notre pauvreté. Et c’est la signification la plus importante d’aujourd’hui. Parce que le peuple victorieux doit commencer à vivre comme un gagnant. Cela n’a rien à voir avec le contenu des tableaux, cela n’a rien à voir avec le contenu des poches. Cela est principalement dû à l’état d’esprit. Dès qu’un tel état d’esprit s’installe, tout le reste sera décidé à son tour », a souligné Nikol Pashinyan.

Ensuite, le Premier ministre et Mme Hakobyan ont visité le chantier de construction de la nouvelle maison d’un des habitants de Chinari, se sont familiarisés avec l’avancement des travaux. La maison a été complètement détruite à la suite des bombardements de l’ennemi, et une nouvelle maison de six pièces avec un abri est en cours de construction grâce au financement du gouvernement.

De plus, la rénovation de 12 appartements à Chinari, qui ont souffertes des bombardements, ont déjà terminées.

Ensuite, le Premier ministre et Anna Hakobyan ont visité la communauté de Movses. Lors de la réunion dans la cour de l’église de Surb Astvatsatsin, le processus des travaux de construction de routes réalisés dans le village a été discuté avec les habitants. C’est la première fois qu’un village avec une histoire de 300 ans a une route goudronnée. Nikol Pashinyan a souligné que cela n’est dû qu’à des contribuables responsables. Le Premier ministre a souligné que l’objectif du gouvernement dirigé par lui est d’avoir des routes de la même qualité depuis la rue Abovyan à Erevan et la place de la République jusqu’à Movses.

Le prochain arrêt du Premier ministre était à Aygepar, qui s’est transformé en un grand chantier de construction. Ici, une trentaine de maisons endommagées par les bombardements sont en cours de réparation ou de reconstruction complète, toutes les rues de la communauté sont asphaltées. Le travail implique des résidents locaux, dont certains étaient auparavant engagés dans des travaux de terrain. Ils ont remercié le Premier ministre et le gouvernement pour le travail d’envergure réalisé, résolvant non seulement leur logement, mais aussi leurs problèmes d’ emplois.

Au cours de la visite, le Premier ministre a pris connaissance de l’avancement des travaux de construction, a remercié les habitants d’Aygepar pour le digne accomplissement de la mission du garde-frontière. Nikol Pashinyan et Mme Hakobyan ont également pris connaissance de la construction d’un nouvel abri à l’école Aygepar.

Le chef du gouvernement s’est également rendu dans la communauté de Nerkin Karmirakhbyur, où il a pris connaissance de la construction de la Place nommé “Mère” et de la rénovation de 8 appartements endommagés par les bombardements.

Des travaux de construction sont également en cours ici. Les toits, les murs et les fenêtres endommagés sont en cours de réparation avec la participation des résidents locaux.

Nikol Pashinyan et sa femme ont également visité la forteresse de Berd, où des fouilles sont en cours. On s’attend à ce que dans un proche avenir la forteresse devienne l’un des centres touristiques de Berd.