L’Arménie achève la ratification de la Convention de Lanzarote

L’Arménie est devenue le 47 ème État à avoir achevé la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (« Convention de Lanzarote »).

Le Représentant Permanent de l’Arménie auprès du Conseil de l’Europe, l’Ambassadeur Paruyr Hovhannisyan, a déposé sa signature de ratification en présence de la Secrétaire Générale adjointe, Gabriella Battaini-Dragoni. La Convention entrera en vigueur en Arménie le 1er janvier 2021.

Mme Battaini-Dragoni a déclaré : « Je salue la ratification de la Convention de Lanzarote par l’Arménie. La Convention est un outil unique pour prévenir et combattre l’un des crimes les plus atroces, qui est malheureusement encore trop courant dans notre société ».

La Convention de Lanzarote a maintenant été ratifiée par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe à l’exception de l’Irlande, ainsi que par la Tunisie. Selon Christel de Craim, présidente du Comité de Lanzarote qui surveille la mise en œuvre de la Convention, « La Convention de Lanzarote fait une grande différence en aidant les gouvernements à travers l’Europe et au-delà à travailler ensemble pour lutter contre l’exploitation et les abus sexuels sur les enfants. L’Irlande est la dernière pièce manquante du puzzle en Europe. »

Un enfant de moins de 18 ans sur cinq en Europe est victime de violences sexuelles. La Convention de Lanzarote oblige les États à criminaliser toutes sortes d’infractions sexuelles contre les enfants, y compris en ligne, pour protéger les victimes et poursuivre les auteurs.

Elle demande également aux pays, entre autres, de veiller à ce que le délai de prescription pour engager une procédure concernant des infractions sexuelles contre des enfants soit maintenu pendant une période de temps suffisante pour permettre l’ouverture de la procédure après que la victime ait atteint l’âge de la majorité.