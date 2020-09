L’ UE et l’ OMS livrent des tests COVID -19 et des fournitures médicales essentielles à l’Arménie

L’Union européenne et l’OMS ont remis mardi 100 concentrateurs d’oxygène, 20 électrocardiographes et 10 000 tests PCR pour COVID-19 au ministère de la Santé de la République d’Arménie.

Les fournitures, achetées par l’OMS avec le soutien de l’UE, aideront à augmenter la capacité de dépistage et aideront les patients à se remettre d’une maladie grave due au COVID-19.

Les concentrateurs d’oxygène sont un moyen non invasif de fournir de l’oxygène aux patients hospitalisés avec COVID-19. Cet oxygène supplémentaire est la première étape essentielle pour le traitement des patients présentant un faible taux d’oxygène dans le sang en raison d’un COVID-19 sévère.

Les électrocardiographes aident les professionnels de la santé à écouter et à surveiller le cœur d’un patient à la recherche de complications. Les ECG sont particulièrement importants pour les patients traités dans les unités de soins intensifs.

Les 10 000 tests délivrés assureront la détection, l’isolement et la prise en charge des patients en temps opportun, ce qui est important à la fois pour les soins aux patients et pour contenir l’épidémie dans le pays. Les tests sont d’un type inclus dans la liste de fournitures de qualité garantie de l’OMS et sont capables de produire des résultats précis en seulement 75 minutes. Ce temps de traitement court fait gagner du temps et de l’énergie aux professionnels de la santé, contribue à réduire la probabilité d’erreur humaine et permet d’effectuer un plus grand nombre de tests par jour.

Le chef de la délégation de l’Union européenne en Arménie, l’ambassadeur Andrea Wiktorin, le représentant de l’OMS en Arménie, Egor Zaitsev, le vice-ministre de la Santé de la RA, Lena Nanushyan, étaient au Centre républicain d’aide humanitaire SNCO pour recevoir l’envoi de tests et d’équipements.

L’ambassadeur de l’UE et le représentant de l’OMS ont remis les tests et l’équipement au ministère de la Santé de la République d’Arménie dans le cadre d’un programme d’assistance plus large pour aider à prévenir la propagation du COVID-19 dans le pays. Les tests et équipements seront fournis au laboratoire national et aux établissements de santé.

L’UE et le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe soutiennent activement l’Arménie dans sa lutte contre le virus depuis le début de la crise du COVID-19. Le 20 juin, un groupe d’experts cofinancé par l’OMS et l’UE est arrivé en Arménie pour aider à intensifier la riposte dans le pays. Le 1er juillet, 10 000 tests PCR ont été livrés pour aider à augmenter la capacité de test.

Ce soutien fait partie de la réponse de l’UE à la pandémie du COVID-19, qui affecte actuellement plus de 216 pays et territoires. Le 27 mars 2020, l’UE a annoncé un programme d’assistance de 30 millions d’euros pour aider à prévenir, détecter et répondre à la pandémie de COVID-19 dans six pays d’Europe orientale et du Caucase, dont l’Arménie.

Les fonds sont initialement utilisés pour répondre à des besoins d’urgence immédiats, tels que l’achat de fournitures essentielles pour les agents de santé, les intervenants de première ligne et les patients. À plus long terme, l’assistance servira à renforcer la capacité du pays à répondre aux urgences de santé publique.