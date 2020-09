L’Arménie améliore son classement dans l’indice de développement de l’administration électronique des Nations Unies

L’Arménie se classe 68 ème dans l’ indice de développement de l’administration électronique de l’ONU (amélioration de 19 positions que le rapport précédent). L’Arménie fait partie des pays ayant un indice de développement de l’administration électronique (EGDI) élevé.

Voisins de l’ Arménie Géorgie et l’ Azerbaïdjan sont placés 64 ème et 70 ème respectivement, la Turquie est 61 ème , l’ Iran est 89 ème . La Russie est classée 36 ème.

Depuis 2001, le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UN DESA) publie l’Enquête des Nations Unies sur l’administration électronique. Au cours des dix dernières éditions, elle s’est imposé à la fois comme une référence de référence en matière de gouvernement électronique et comme un outil politique pour les décideurs.

L’enquête mesure l’efficacité de l’administration électronique dans la fourniture de services publics et identifie les modèles de développement et de performance de l’administration électronique, ainsi que les pays et les domaines où le potentiel des technologies de l’information et des communications (TIC) et de l’administration électronique n’a pas encore été pleinement exploité et où le soutien au renforcement des capacités pourrait être utile.