Anaïs Abrahamian élue à Allauch communique sur le marché nocturne

C’est en ma qualité d’élue et aux côtés de Mr le Maire Lionel de Cala, que je suis fière et honorée de vous annoncer la première édition du Marché Nocturne du Village d’Allauch ! 🌛

Les 11 et 12 septembre 2020, de 19h à 23h, nos belles ruelles provençales mettent à l’honneur les créateurs & artisans allaudiens & des environs !

Nos commerçants & restaurateurs sont prêts à vous accueillir pour cet événement inédit !

Entre savoir-faire et convivialité, venez redécouvrir notre village de nuit 🌙 ! Vous seront proposés des produits locaux, gourmands, artisanaux, artistiques... Il y en aura pour tous les goûts !

A noter, compte tenu du contexte sanitaire, le port du masque est obligatoire, de la solution hydro-alcoolique sera mise à votre disposition et un sens circulatoire par marquage au sol sera instauré. 😷

Quand le soleil se couche, Allauch se lève !

#Allauch #jaimeAllauch #Nocturnes #premièreédition #artisans #créateurs #noscommerçants #nosrestaurateurs Allauch (officiel)

Anaïs Abrahamian, élue à Allauch