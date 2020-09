La Géorgie accueille d’importantes manoeuvres de l’Otan

Vaziani (Géorgie), 7 sept 2020 (AFP) - Des manœuvres militaires communes

de l’Otan et de la Géorgie ont commencé lundi dans cette ex-république

soviétique du Caucase du Sud qui envisage de rejoindre l’Alliance atlantique,

au grand dam de la Russie.

Quelque 2.800 militaires des Etats-Unis, de France, de Grande-Bretagne et

de Pologne participeront à ces exercices baptisés Partenaire noble 2020, qui

auront lieu dans les centres d’entraînement à Vaziani et Camp Norio près de

Tbilissi, la capitale géorgienne.

Ces manœuvres sont "la composante la plus importante des efforts visant à

rendre l’intégration euro-atlantique de la Géorgie réalisable", a déclaré le

Premier ministre géorgien Guiorgui Gakharia, en s’adressant aux militaires

lors de la cérémonie d’ouverture.

Les exercices, qui vont durer jusqu’au 18 septembre, sont "une garantie de

la paix dans notre pays« et »ne sont dirigés contre personne", a-t-il souligné.

La Géorgie espère adhérer à l’Otan, malgré l’opposition de Moscou qui

considère cette éventuelle adhésion comme une atteinte à sa sphère

traditionnelle d’influence.

En août 2008, la Russie et la Géorgie se sont affrontées lors d’une guerre

éclair de cinq jours, à l’issue de laquelle Moscou a reconnu l’indépendance de

deux régions séparatistes géorgiennes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud et y

maintient depuis une forte présence militaire.

En 2008, les dirigeants de l’Alliance atlantique ont promis à la Géorgie,

lors d’un sommet à Bucarest, qu’elle « serait membre de l’Otan » un jour. Mais

ils n’ont jusqu’à présent pas lancé le processus d’adhésion.