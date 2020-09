L’ex-président du Parlement inculpé est autorisé à quitter l’Arménie

L’ancien président du Parlement, Ara Babloyan, a été autorisé par un tribunal d’Erevan, lundi, à quitter temporairement l’Arménie malgré un procès en cours sur des accusations qu’il a rejetées comme étant politiquement motivées.

Babloyan a déclaré qu’il devait se rendre en Belgique pour un court voyage lié à son travail actuel à la tête du plus grand hôpital pour enfants d’Arménie.

« Je suis heureux d’avoir reçu la permission de partir parce que ce voyage est nécessaire non pas pour moi, mais pour notre pays, notre peuple et les enfants qui sont traités au centre médical d’Arabkir », a-t-il déclaré aux journalistes. Il a indiqué qu’il rentrerait au pays le 4 octobre, bien avant la prochaine session de son procès prévue pour le 18 novembre.

L’avocat de Babloyan, Aram Vartevanian, a déclaré que les procureurs ne s’opposaient pas à la permission accordée par le juge qui préside le procès.

Selon Vartevanian, le juge avait déjà autorisé son client à se rendre en Suisse au début de l’année. Le chirurgien pédiatrique de 72 ans avait annulé ce voyage en raison de la pandémie de coronavirus et de l’implication de son hôpital dans les efforts des autorités arméniennes pour la contenir, a déclaré l’avocat.

Babloyan et l’un de ses anciens collaborateurs, Arsen Babayan, ont été accusés en octobre dernier d’avoir abusé de leurs pouvoirs et d’avoir falsifié des documents pour aider les anciens dirigeants arméniens à installer Hrayr Tovmasian comme président de la Cour constitutionnelle en mars 2018. Babayan a été arrêté, mais libéré sous caution trois semaines plus tard.

Le Service d’enquêtes spéciales (SIS) a inculpé les deux hommes au moment alors que Tovmasian faisait face à des pressions gouvernementales croissantes pour qu’il démissionne. Il a affirmé que l’ancien parlement arménien l’avait élu président de la cour en violation de la constitution du pays.

Le SIS a déclaré que Babloyan avait illégalement accepté et annoncé la démission du prédécesseur de Tovmasian, Gagik Harutiunian, avant de recevoir une lettre de sa part. Il a déclaré que Arsen Babayan, qui était le chef adjoint du personnel du Parlement à l’époque, a antidaté la lettre afin de permettre à Tovmasian de diriger la Cour constitutionnelle avant l’entrée en vigueur d’amendements radicaux à la constitution arménienne.

Ces amendements ont instauré un mandat de six ans pour le chef de la plus haute cour d’Arménie. Tovmasian, 49 ans, est devenu président de la Cour constitutionnelle sous la précédente constitution, ce qui lui permet d’occuper ce poste jusqu’à l’âge de 70 ans.

Les deux accusés nient fermement ces accusations. Babloyan, qui a été président du Parlement de 2017 à 2018, avait déclaré être victime de « persécutions politiques grossières » au début de leur procès en mai. Il a accusé le SIS d’avoir commis des « violations pathétiques et flagrantes » du droit à un procès équitable.