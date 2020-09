Gagik Tsarukian maintient ses appels à la démission du Premier ministre Nikol Pashinian, faite il y a trois mois, a déclaré vendredi un membre important de son parti, le Parti de l’Arménie prospère (BHK).

Dans un discours prononcé le 5 juin, M. Tsarukian avait accusé le gouvernement de M. Pashinian de mal gérer la crise du coronavirus en Arménie et de ne pas en atténuer les conséquences socio-économiques. Pashinian et ses loyalistes avaient réagi avec colère à ce discours.

Dix jours plus tard, Tsarukian a été déchu de son immunité parlementaire et inculpé pour achat de votes, accusation qu’il a rejetée (...)