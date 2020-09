Macron réunit les pays du sud de l’UE jeudi en Corse

Paris, 7 sept 2020 (AFP) - Emmanuel Macron va présider jeudi à Ajaccio, en

Corse, un sommet de sept pays du sud de l’Union européenne, lors duquel les

tensions avec la Turquie en Méditerranée orientale seront au menu des

discussions, a annoncé lundi l’Elysée.

Pour sa septième édition, ce forum informel, qui rassemble depuis 2016 la

France, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Grèce, Chypre et Malte, se

tiendra pour la première fois en France après avoir été accueilli par Malte

l’année dernière.

Ce sommet de quelques heures "sera principalement consacré aux questions

méditerranéennes« , indique l’Elysée soulignant que »les pays du MED7 partagent

la même volonté d’impulser une nouvelle dynamique de coopération" dans cette

région, « notamment sur les enjeux de développement durable et de souveraineté ».

« Dans le contexte des tensions en Méditerranée orientale », il permettra en

outre "de faire progresser le consensus sur la relation de l’UE avec la

Turquie, en vue notamment du Conseil européen des 24-25 septembre qui y sera

consacré" à Bruxelles, ajoute la présidence.

Les sept chefs d’Etat et de gouvernement discuteront également des "grands

enjeux de la rentrée" que sont le plan de relance européen, le climat, le

Brexit, les migrations..., selon elle.

Avant le début du sommet, Emmanuel Macron s’entretiendra avec le Premier

ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

La réunion va se tenir sur fond de tensions entre la Turquie et la Grèce,

deux pays membres de l’Otan qui se déchirent à propos de gisements

d’hydrocarbures en Méditerranée orientale, dans une zone qu’Athènes estime

relever de sa souveraineté.

Pour soutenir la Grèce, Paris a déployé des navires de guerre et des avions

de combats dans la région, une initiative qui a été vivement critiquée par

Ankara.

Le forum MED-7 s’était réuni une première fois en 2016 à Athènes à

l’initiative de la Grèce, dans un contexte de fracture entre les pays du nord

de l’Europe et ceux du sud, dont certains ont traversé une crise économique au

début de la décennie.