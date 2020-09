Réunion entre les chefs des armées russe et arménienne à l’occasion des manoeuvres militaires communes

Les principaux généraux des armées russe et arménienne se sont rencontrés à Moscou ce week-end, alors que les troupes des deux pays ont commencé un exercice militaire conjoint près de la frontière entre l’Arménie et la Turquie.

Le lieutenant-général Onik Gasparian, chef de l’état-major général de l’armée arménienne, s’est entretenu avec son homologue russe, le général Valery Gerasimov, après avoir assisté à la cérémonie de clôture des Jeux internationaux de l’armée organisés chaque année par le ministère russe de la Défense.

Selon des sources officielles arméniennes et russes, les deux hommes ont discuté des liens militaires étroits entre leurs nations, mais n’ont donné que très peu de détails.

Dans une déclaration, le ministère russe de la Défense a cité Gerasimov comme ayant qualifié l’Arménie d’« allié et partenaire clé de la Russie en Transcaucasie ». Pour sa part, M. Gasparian a décrit la Russie comme « l’allié stratégique » de son pays et a souligné « l’importance particulière » des relations russo-arméniennes pour Erevan.

Selon la déclaration, il a également remercié l’armée russe pour avoir aidé à contenir la propagation du coronavirus parmi le personnel militaire arménien et russe servant en Arménie. Moscou a envoyé une équipe de médecins de l’armée russe et des équipements spéciaux dans l’État du Caucase du Sud à cette fin en avril.

Plus tard samedi, le district militaire du sud de la Russie a annoncé le début d’un nouvel exercice russo-arménien qui se tiendra sur deux terrains d’entraînement dans le nord-ouest de l’Arménie. Il a déclaré que l’exercice impliquera environ un millier de soldats de la base militaire russe basée à Gyumri, 200 chars, des systèmes d’artillerie et d’autres matériels militaires ainsi qu’une vingtaine d’avions de guerre russes et arméniens.

Une déclaration publiée par le district militaire sud de la Russie lundi a indiqué que les chasseurs russes MiG-29 se sont engagés dans des combats aériens imaginaires avec des avions ennemis et ont frappé des cibles au sol dans le cadre d’opérations défensives et offensives simulées par les deux armées. Les avions, qui sont normalement stationnés à Erevan, ont ensuite atterri sur un terrain d’aviation à Gyumri, la deuxième plus grande ville d’Arménie, située à seulement 10 kilomètres de la frontière turque.

Le ministère arménien de la Défense n’a fait aucune autre déclaration sur l’exercice.

L’Arménie accueille jusqu’à 5 000 soldats russes dans le cadre de son alliance militaire avec la Russie. Les gouvernements arméniens successifs ont considéré la présence militaire russe comme un élément de dissuasion crucial contre une éventuelle intervention militaire de la Turquie dans le conflit du Haut-Karabakh.

La probabilité d’une telle intervention semble avoir augmenté après les hostilités meurtrières qui ont éclaté à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan en juillet. La Turquie a blâmé l’Arménie pour cette escalade et a promis de renforcer l’aide militaire turque à l’Azerbaïdjan.

Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a déclaré le 16 juillet que les Arméniens « paieront certainement pour ce qu’ils ont fait » à son principal allié régional. Dans ce qui semble être un développement connexe, les troupes turques et azerbaïdjanaises ont organisé le mois dernier des exercices conjoints de deux semaines dans différentes parties de l’Azerbaïdjan.

Le gouvernement arménien a réagi en accusant Ankara d’entraver les efforts internationaux visant à résoudre le conflit du Karabakh et aussi de représenter une menace sérieuse pour la sécurité de l’Arménie. Armen Grigorian, le secrétaire du Conseil de sécurité arménien, a déclaré le 2 août qu’Erevan compte sur le soutien de Moscou dans ses efforts pour contrer cette menace.

Le ministre arménien de la Défense, Davit Tonoyan, a clairement fait allusion à la Turquie lorsqu’il a dénoncé « l’expansion des ambitions de certains pays » dans le Caucase du Sud dans un discours prononcé à Moscou vendredi dernier.

« La présence russe dans la région ainsi que l’approfondissement de la coopération politico-militaire entre l’Arménie et la Russie sont un facteur dissuasif très important qui contribue à maintenir la stabilité et la sécurité régionales », a déclaré M. Tonoyan lors d’une réunion des ministres de la défense de plusieurs anciens États de l’ex-Union soviétique, de la Chine, de l’Inde et d’autres pays.

Tonoyan s’est adressé à la réunion lors de ce qui était sa deuxième visite à Moscou en moins de deux semaines. Il a rencontré le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, et a assisté à la cérémonie d’ouverture des Jeux internationaux de l’armée le 23 août.