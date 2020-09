L’ex-président Saakachvili pourrait revenir comme Premier ministre L’ex-président géorgien aujourd’hui en exil

Mikheïl Saakachvili sera nommé Premier ministre si le parti qu’il a fondé, le Mouvement national uni (MNU), remporte les élection législatives d’octobre, a annoncé ce dernier lundi. Mikheïl Saakachvili, 52 ans, a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il préparait son retour en Géorgie, sept ans après après avoir quitté le pays à l’expiration de son second mandat présidentiel en 2013. L’un des principaux dirigeants du MNU, Grigol Vachadzé, a annoncé dans un communiqué que le parti et ses alliés « nomineraient Mikheïl Saakachvili au poste de Premier ministre » s’ils remportent les élections du 31 octobre. Le (...)