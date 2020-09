De nouvelles victimes de l’alcool frelaté en Arménie

Selon le ministère arménien de la santé, huit personnes hospitalisées pour avoir ingurgité de la vodka frelatée étaient toujours dans un état critique lundi 7 septembre. Certaines d’entre elles avaient perdu la vue, la cécité étant l’une des conséquences les plus tragiquement coutumières de l’intoxication à l’alcool frelaté. Le ministère, cité par le service arménien de RFE, avait fait état de cette intoxication massive, la plus violente enregistrée en Arménie, le 1er septembre, le bilan étant alors déjà de 11 morts. Six autres personnes sont décédées des suites de ces empoisonnements dans les jours qui ont suivi. (...)