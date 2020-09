La médecine arménienne a désormais aussi son « héros national »

Quelques jours après avoir décerné le titre de héros national à un militaire arménien qui s’était illustré sur la champ de bataille face aux Azéris lors des combats de juillet dernier, ce qui n’avait pas manqué d’ailleurs de susciter des remarques acerbes de l’ex-président Sarkissian concernant la facilité avec laquelle son successeur décernait titres et médailles, Nikol Pachinian décernait ce titre à une personnalité arménienne qui s’est illustrée dans une autre discipline que celle des armes, la médecine, qui livre il est vrai elle aussi une guerre, mais contre la maladie. Le décret par lequel le Dr. Hrayr Hovaguimian se voit décerner le titre de “Héros national de la patrie” n’est pourtant pas directement lié à la guerre toujours en cours que livre l’Arménie contre la pandémie de coronavirus. Le président Armen Sarkissian a téléphoné au médecin pour le féliciter, et a souligné la force symbolique d’un décret qui honore pour la première fois un médecin de la plus haute distinction du pays.

Le président Sarkissian a salué les services rendus par le DrHovaguimian à la patrie et au peuple arménien, ainsi que le dévouement et l’abnégation qu’il a manifestés dans l’exercice de sa spécialité médicale, la cardiologie, qui a permis de sauver nombre de vies. Le Dr. Hovaguimian a pour sa part rappelé au président que son principal objectif était de transmettre son savoir et son expérience à la nouvelle génération. Le président Sarkissian a exprimé l’espoir qu’il pourrait rencontrer prochainement le Dr. Hovaguimian à Erevan afin de lui remettre personnellement son titre. Le 27 août, le président Sarkissian avait signé le décret en ce sens, à l’initiative du premier ministre Nikol Pachinian. Le Docteur Hovaguimian est récompensé pour ses bons et loyaux services dans le secteur de la santé arménien.

Nombre de patients, qui sont passés par son service de chirurgie cardiaque, lui doivent la vie. Il a créé un centre médical spécialisé dans des interventions chirurgicales complexes dans le domaine cardiaque, où ont été formés aussi nombre de spécialistes arméniens. L’Ordre de la patrie est attribué pour services exceptionnels et d’envergure nationale rendus à la République d’Arménie, dans les domaines de la défense de l’Etat et du renforcement de la loi et de l’ordre, ainsi que pour les valeurs nationales qu’incarnent les récipiendaires. La personnalité décorée de l’Ordre de la patrie est considérée comme un Héros national d’Arménie.