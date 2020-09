Homenetmen Valence se qualifie pour le 2e tour de la Coupe de Frace

Homenetmen Valence

Victoire de notre Équipe 1 (4-1) en Coupe de France ce week-end ! 🌟⚽️

Un résultats qui nous envoie au 2nd tour de la compétition !

Un grand merci à tous nos supporters qui ont répondu présent et au club de l’ASVM - Association Sportive Véore Montoison pour cette belle rencontre, sa sportivité et pour avoir accepter de jouer le Samedi !

On se donne rendez-vous le week-end prochain !

Partsratsir Partsratsour