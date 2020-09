Soirée Paradjanov

Le mercredi 16 septembre, à l’occasion de la sortie en DVD du film Le Scandale Paradjanov ou la vie tumultueuse d’un artiste soviétique de Serge Avédikian (Tamasa), la Cinémathèque de Toulouse propose une soirée en deux temps pour évoquer la mémoire et rendre hommage à Sergueï Paradjanov, considéré comme l’un des réalisateurs les plus importants du XXe siècle et comme le grand cinéaste national arménien.

19h - Le Scandale Paradjanov ou la vie tumultueuse d’un artiste soviétique

Serge Avédikian, Olena Fetisova. 2015. Ukraine/Fr/Géorgie/Arménie. 95 min. Coul. DCP. VOSTF.

Désir d’indépendance et liberté de pensée. La vie et l’œuvre de Sergueï Paradjanov, réalisateur soviétique d’avant-garde, à la fois poète, plasticien et touche-à-tout opposé à toute forme d’autorité. À tel point que son anticonformisme lui valut quatre ans d’emprisonnement dans les geôles soviétiques, pendant lesquels il se consacra à l’art du collage. Une évocation bienveillante d’un artiste bigger than life, sous la forme d’un film poème, qui brille autant par sa gravité que son humour. De quoi largement donner envie de voir et revoir les films du cinéaste Paradjanov. Séance présentée par Serge Avédikian en personne !

A notre grand regret, les consignes sanitaires liées à la pandémie en cours nous empêchent de vous proposer un buffet arménien, comme à l’accoutumée, entre ces deux projections…

21h30 - Sayat Nova – La Couleur de la grenade (Sayat Nova)

Sergueï Paradjanov. 1969. URSS / Arménie. 78 min. Coul. DCP. VOSTF.

Tourné en 1968 au monastère de Haghpat, en Arménie, le huitième long métrage de Paradjanov conte les étapes de la vie du plus grand poète arménien, Harutyun Sayatyan, surnommé Sayat Nova, le « roi des chansons ». Une fresque unique, stupéfiante de beauté, composée d’une série de tableaux vivants, qui ressemble sensiblement aux récits médiévaux et évoque les enluminures du Moyen Âge. Une célébration de la culture arménienne qui ne sera pas du tout du goût du pouvoir soviétique qui imposera un nouveau montage, et Paradjanov de mettre quinze ans à retrouver le chemin des plateaux de cinéma.

Séance présentée par Serge Avédikian en personne !



Mercredi 16 septembre de 19h à 23h

Cinémathèque de Toulouse - 69 rue du Taur – 31000 Toulouse

www.lacinemathequedetoulouse.com