Soutien au Liban

Appel relayé par l’Amicale des Arméniens de Toulouse-Pyrénées

Mobilisation de l’Association « les Amis du Liban – Toulouse » pour soutenir le peuple libanais !

Les dramatiques explosions du 4 août dernier, au port de Beyrouth, avec toutes leurs conséquences humanitaires que vous connaissez, se greffent à la crise financière, économique, sociale et sanitaire que connaît le Liban depuis octobre 2019 et fragilisent encore davantage l’ensemble de la société libanaise et des structures associatives et humanitaires. La communauté arménienne du Liban n’a pas été épargnée, bon nombre de quartiers arméniens ont été touchés par cette tragédie.

« Les Amis du Liban – Toulouse » lance un appel à votre générosité à travers sa campagne de collecte de dons financiers intitulée « Opération Liban » pour venir en aide aux plus démunis pour répondre à leurs besoins les plus urgents, suite à cette catastrophe mais aussi, leur permettre de reconstruire leurs logements.

Cette campagne d’aide est soutenue activement par « L’Amicale des Arméniens de Toulouse » qui met notamment à disposition son compte bancaire pour la collecte des dons et mobilise ses membres et bénévoles aux côtés de ceux des Amis du Liban.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire vos dons par chèque, à envoyer par voie postale à l’Association des Amis du Liban sise 43 Avenue Maurice Bourges Maunoury 31200 TOULOUSE et libellés à l’ordre de l’« Amicale des Arméniens de Toulouse – Opération Liban ».

En contrepartie de votre don, vous recevrez un Cerfa qui vous donnera droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable.

Les sommes récoltées seront réparties entre différentes organisations non gouvernementales présentes sur le terrain, au Liban, telles que la Croix Rouge, Offre Joie, Arc en Ciel... Si besoin, elles seront aussi utilisées pour financer les frais d’achat ou d’acheminement de vivres et de matériel vers le Liban.

Une première collecte de produits de premières nécessités a été réalisée grâce au soutien des collectivités territoriales et partenaires aussi bien publics, tel que le CHU que privés pour collecter des produits et équipements et les acheminer sur place : un premier vol est prévu le 11 septembre à destination du Liban.

Pour tous renseignements complémentaires à ce sujet, vous pouvez contacter Anthony KHEIR (secrétaire - 06 70 08 30 86) ou Mohamad HOURANI (chargé de communication - 07 58 85 46 43).

Le bilan provisoire, au 30 août, des explosions de Beyrouth du mardi 4 août est de 190 morts, 3 disparus et plus de 6500 blessés. On compte à ce jour plus de 300 000 sans-abri : le peuple libanais a besoin de vous !