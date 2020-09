Ce soir Arménie-Estonie pour le 2e match de la sélection arménienne en Ligue des nations

Aujourd’hui à 18 heures (20 heures en Arménie) au stade Républicain d’Erévan, pour son 2e match des qualifications de la Ligue des nations (Groupe C), l’Arménie reçoit l’Estonie. L’Arménie qui a concédé une défaite (2-1) samedi à Skopje face à la Macédoine du Nord doit se rattraper et elle en a les moyens. L’Estonie fut quant à elle vaincue (1-0) face à la Géorgie. Les joueurs du sélectionneur national arménien Joaquin Caparros ont largement les capacités de s’imposer face aux baltes. L’Arménie formée de nombreux nouveaux sélectionnés et de jeunes, est une équipe en formation qui a beaucoup d’avenir. La victoire de l’Arménie est attendue. Elle est favorite de cette rencontre à suivre également en direct sur le site l’Equipe.fr.

Krikor Amirzayan