Karen Khachanov ne parvient pas à se hisser en 8e de finale de l’US Open

Le Russe d’origine arménienne n’aura pas réussi à passer le 3e tour de l’US Open, échouant au même stade qu’en 2018 face à l’Australien Alex de Minaur (6-4, 0-6, 4-6, 6-3, 6-1).

Après un début de match difficile - il a été vite breaké - Karen Khachanov a dû concéder le premier set, 6-4. Mais le 26e joueur mondial a connu un énorme passage à vide dont a profité le Russe, aujourd’hui 16e mondial, pour revenir à une manche partout en alignant six jeux de suite (0-6). La situation d’Alex de Minaur est devenue encore plus compliquée quand, breaké dès le premier jeu du troisième set, il n’a jamais su mettre en difficulté son adversaire et s’est retrouvé mené deux manches à une (4-6). Karen Khachanov semblait donc bien tenir son match... Mais c’était sans compter la ténacité de son jeune adversaire, qui a finit par s’imposer en 5 sets et 3h05. Le moins bien classé des deux joueurs lors de cet US Open (tête de série n°21, alors que Khachanov était n°11) a su revenir, notamment en finissant en flèche dans le 5e set alors que Karen Khachanov semblait totalement à sec et a totalement sombré, concédant cinq jeux de suite et le match par la même occasion.