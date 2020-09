Vous rentrez de vacances ou, au contraire, décidez de partir vous reposer quelques jours dans votre résidence secondaire, et là stupeur, vous découvrez que votre logement est squatté ! C’est la mésaventure que vient de connaître Henri Kaloustian et sa femme, propriétaires depuis 36 ans d’une résidence à Théoule-sur-Mer, à 400 kilomètres de leur domicile lyonnais. Il y a deux semaines jour pour jour, on les prévient qu’un couple avec deux enfants squatte les lieux. C’est la consternation.

