Valence/Bourg-Lès-Valence

Autour du président Krikor Amirzayan, les membres du bureau étaient présents, Georges Eretzian, Khosrof Iliozer, Vartkès Simonian, Simon Melkonyan, Sonia Sarkissian et Christian Charrière. S’étaient excusés Alain Euksuzian, Gérard Jassoud et Kévork Kalaydjian.

Krikor Amirzayan a présenté le rapport d’activité de la saison 2019-2020, une activité d’« Arménia » qui a été marquée comme toutes les autres associations par l’épidémie du Covid-19 qui a obligé l’association culturelle d’interrompre la saison courant mars et annuler la présentation du livre de l’historien Taner Akçam, « Ordres de tuer » qui était prévu le 10 avril 2020.

Le président de l’association « Arménia » a dressé le bilan de la saison écoulée : « Malgré cela « Arménia » a réalisé au cours de la saison cinq manifestations. Avec le Forum des Associations de Bourg-Lès-Valence en septembre 2019, le 25e anniversaire d’« Arménia » également en septembre dernier, la soirée quiz « Testons nos connaissances sur l’Arménie et les Arméniens », la conférence-débat sur « La Légion Arménienne d’Orient » par le professeur d’histoire Jean-Luc Huard avec projection et la table-ronde débat sur le thème « Missak Manouchian, du génocide à la résistance, pourquoi veut-on l’oublier ? » à la Salle Cheneviers de la MJC Jean Moulin le 21 février dernier. Cette manifestation fut en présence d’une soixantaine de personnes. Soirée très intéressante et riche débat avec le public. Le matin même nous avions participé à Valence à la cérémonie du 76e anniversaire de la mort de Missak Manouchian avec l’inauguration de la statue de Toros ». Il a également rappelé l’annulation de la présentation du livre de l’historien Taner Akçam « Ordres de Tuer » qui devait se tenir en avril et qui fut annulée pour cause d’épidémie du coronavirus.

Krikor Amirzayan a souligné qu’« Arménia » est membre du C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche et a participé avec ses membres à de nombreuses manifestations à Valence.

Pour la rentrée de sa 26e saison, « Arménia » devait participer dimanche 6 septembre au Forum des Associations de Bourg-Lès-Valence. Mais le Forum 2020 fut annulé en raison des risques du coronavirus.

« Arménia » a toutefois fait un planning d’une douzaine de manifestations pour la saison 2020-2021. Mais en raison de l’incertitude des réunions de groupe liées à l’épidémie du coronavirus et des conditions sanitaires de confinement, ces rendez-vous risquent fort d’être annulés, au moins cette année. Pourtant « Arménia » avait programmé des tables-rondes, débats et présentations de livres dont le livre d’Aram Turabian sur Les Volontaires Arméniens et l’Histoire de l’Arménie au début du 20e siècle.

« Arménia » fixera le calendrier des manifestations dès que le risque sanitaire sera dépassé.

Après la validation du rapport financier et moral par les membres, un nouveau bureau d’« Arménia » fut élu pour la saison 2020-2021.

Les membres du nouveau bureau d’Arménia sont :

Krikor Amirzayan (président)

Alain Euksuzian, Khosrof Iliozer, Georges Eretzian (vice-présidents)

Vartkés Simonian (trésorier)

Christian Charrière (secrétaire)

Sonia Sarkissian (secrétaire-adjointe)

Simon Melkonyan, Gérard Jassoud, Kévork Kalaydjian (membres)

Contact : Arménia, 130 rue Marcel Paul (Bourg-Lès-Valence). [email protected], Tél. 04 75 83 80 58