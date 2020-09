50% de la construction d’une nouvelle centrale thermique à Erevan déjà achevée

Giovanni Rubini, directeur général de RENCO Spa, a déclaré au vice-premier ministre arménien Tigran Avinyan que malgré le coronavirus, près de 50% de progrès ont été enregistrés dans la construction.

Tigran Avinyan, en collaboration avec le vice-ministre de l’Administration territoriale et des infrastructures Hakob Vardanyan, a examiné le terrain d’une nouvelle centrale thermique de 250 mégawatts, qui est en construction à Erevan, a rapporté le service de presse du gouvernement. Il s’est familiarisé avec les travaux en cours, les équipements modernes, les technologies utilisées dans la construction ainsi que les règles de sécurité.

Giovanni Rubini a exprimé l’espoir que l’usine sera mise en service à l’automne 2021.

Le vice-premier ministre a déclaré que la mise en œuvre de ce programme, d’une valeur d’environ 270 millions de dollars, est un bon exemple pour les investisseurs locaux et internationaux potentiels. Il a également souligné le rôle de la nouvelle centrale dans l’amélioration de la sécurité énergétique du pays. Elle aura le rendement le plus élevé parmi les centrales thermiques d’Arménie. L’impact de la centrale sur l’environnement sera minimisé et le coût de l’électricité produite sera le plus bas par rapport aux autres centrales thermiques.

La construction de l’usine a commencé à Erevan en juillet 2019 et devait être achevée dans les 26 mois. La durée de vie prévue de l’usine est de 25 à 30 ans avec un rendement de 54%. Le coût du projet est estimé à plus de 250 millions de dollars.

En vertu de cet accord, 42 millions de dollars ont été accordés sous forme de prêt par la SFI pour la mise en œuvre du projet, 121 millions de dollars par la plateforme de prêt innovante de la SFI, 44 millions de dollars par la Banque asiatique de développement et 39 millions de dollars supplémentaires sous la forme d’une garantie de RENCO par l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA). Les fonds ont également été fournis par d’autres institutions financières.