Les prix de l’essence et du diesel en Arménie ont augmenté respectivement de 8,7% et 1,1%

Les prix de l’essence et du diesel en Arménie en août 2020 ont augmenté respectivement de 8,7% et 1,1% à partir de juillet, selon les chiffres publiés par le Comité national des statistiques (NSS).

Les prix de l’essence et du diesel en 2020 en août étaient toujours en baisse de 23% et 29,8% par rapport à août 2019 respectivement, et par rapport à décembre 2019, ils étaient en baisse de 19,5% et 24,4%, respectivement.

En général, les prix des produits non alimentaires en août 2020 ont augmenté de 0,6% par rapport à août de l’année dernière et juillet de cette année.