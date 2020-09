Installations de restauration-recuit livrées à la centrale nucléaire arménienne pour le métal de la cuve du réacteur

Des installations de restauration-recuit (traitement thermique) ont été livrées à la centrale nucléaire arménienne pour le métal de la cuve du réacteur. La centrale sera préparée pour la dernière partie des travaux de prolongation de sa durée de vie, qui aura lieu en 2021 - le réacteur sera recuit, ce qui lui permettra de revenir à son état d’origine de 80 à 85% indique le service de presse de la société russe Rosatom.

Cette opération technologique unique sera réalisée dans le cadre du projet de modernisation et d’allongement de la durée de vie de l’unité électrique n ° 2 de la centrale nucléaire arménienne. « Il s’agit d’un travail important à forte intensité scientifique pour améliorer la sécurité des installations. Le recuit restaurera les caractéristiques du métal de la cuve du réacteur, ce qui lui permettra d’être exploité en toute sécurité à l’avenir », a déclaré Yuri Sviridenko, responsable du projet de prolongation de la durée de vie de l’usine du côté russe.

Le recuit du réacteur est le moyen le plus efficace de restaurer les caractéristiques physiques et mécaniques du métal de la cuve du réacteur, qui changent pendant le fonctionnement sous l’influence d’une exposition constante aux rayonnements. La cuve du réacteur est le « cœur » de la centrale, et c’est sa ressource qui détermine la durée de vie de la centrale.

La cuve est recuite avec déchargement complet des assemblages combustibles dans la piscine de combustible usé. Ceci est nécessaire pour l’inspection de la cuve et l’installation de l’unité de recuit à l’intérieur de la cuve du réacteur. En utilisant une unité de recuit, la cuve du réacteur est chauffée à une température de 475 degrés, maintenue à cette température pendant plusieurs jours, après quoi elle se refroidit lentement. La structure du métal restaure ses propriétés, ce qui augmente sa durée de vie.

La procédure sera menée par plusieurs organisations Rosatom, chacune étant responsable de son propre segment de travail.

Pour la première fois, la technologie du recuit de récupération du métal de la cuve du réacteur a été appliquée en 1987 à la troisième tranche de la centrale nucléaire de Novovoronej. À présent, cette procédure est en cours dans toutes les usines où la durée de vie est prolongée. Un recuit de récupération a déjà été effectué sur les réacteurs VVER-440 de la centrale nucléaire de Kola (Russie), de la centrale nucléaire de Rovno (Ukraine), de la centrale nucléaire de Kozloduy (Bulgarie) et de la centrale nucléaire de Loviisa (Finlande).

La centrale nucléaire arménienne est la seule centrale nucléaire du Caucase du Sud. Elle produit plus d’un tiers de toute l’électricité produite en Arménie. Le projet clé de la Russie et de l’Arménie dans le domaine de l’énergie nucléaire est le projet de modernisation et de prolongation de la durée de vie de la deuxième tranche de la centrale nucléaire arménienne. L’Arménie a accumulé une expérience unique dans l’exploitation de la centrale nucléaire arménienne. Le deuxième groupe motopropulseur a été redémarré après avoir cessé de fonctionner pendant 6 ans et demi. L’usine joue un rôle important pour le développement du système énergétique de l’Arménie et pour toute la vie sociale et économique du pays. L’entrepreneur général du projet de prolongation de la vie de la centrale nucléaire arménienne est Rusatom Service JSC,dont les principales obligations contractuelles sont de restaurer la durée de vie et de prolonger l’exploitation de l’usine ainsi que d’augmenter sa sécurité et son efficacité.