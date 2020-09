L’armée turque a débuté dimanche ses

manœuvres annuelles en République turque de Chypre du Nord, une entité

uniquement reconnue par Ankara, dans un contexte de fortes tensions avec la

Grèce en Méditerranée orientale.

La Turquie et la Grèce, toutes deux membres de l’Otan, se déchirent à

propos de gisements d’hydrocarbures en Méditerranée orientale, depuis que la

Turquie y a envoyé le 10 août un navire de prospection sismique accompagné de

navires de guerre.

Samedi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé la Grèce lors d’une

allocution télévisée : "Ils vont comprendre, soit par le langage de la

politique et de la diplomatie, soit sur le terrain via d’amères expériences".

L’Otan avait annoncé cette semaine que les dirigeants grec et turc avaient

accepté d’engager des « pourparlers techniques » pour prévenir tout nouvel

incident entre leurs marines respectives. Mais la Grèce avait ensuite démenti

être prête à participer à des discussions, poussant la Turquie à accuser

Athènes de refuser le dialogue.

Dans ce contexte de fortes tensions, l’armée turque a lancé dimanche "Orage

méditerranéen", des manœuvres effectuées en collaboration avec les forces de

sécurité de Chypre du Nord, a écrit le vice-président turc Fuat Oktay sur

Twitter.

"Les impératifs sécuritaires de notre pays et de la RTCN (République turque

de Chypre du Nord) sont incontournables", selon M. Oktay.

Le ministère turc de la Défense a tweeté que les exercices, prévus pour

durer jusqu’à jeudi, étaient « un succès ».

L’île de Chypre est divisée en deux : au sud, la République de Chypre, un

Etat membre de l’Union européenne, et la RTCN au nord.

La Turquie a installé dans le nord de l’île des dizaines de milliers de

soldats depuis son invasion en 1974, qui faisait suite à un coup d’Etat mené

par la dictature militaire grecque alors au pouvoir à Athènes.