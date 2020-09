Le buste de Komitas inauguré à Montréal

Le buste du musicologue arménien, le père Komitas, fut inauguré à Montréal (Canada) a indiqué le bureau de Hay Tad (Cause arménienne) de la FRA Dachnaktsoutioun du Canada. Komitas (1869-1935) est le plus célèbre musicologue arménien né à Kutahya (Empire ottoman) et disparu à Paris. En 1915 Komitas fit partie des 400 intellectuels et personnalités arméniennes de Constantinople déportés le 24 avril 1915. L’auteur de l’œuvre est Mguerditch Darakdjian résidant à Montréal.

Krikor Amirzayan