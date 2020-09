Revue de la presse arménienne du 15 au 17 août 2020

41701 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 41701 cas de coronavirus dans le pays dont 34655 ont été guéris et 824 patients sont décédés.

L’Arménie assouplit les règles relatives au port du masque/ Selon la nouvelle décision du Commandant, le port du masque n’est plus obligatoire dans les véhicules personnels, dans les zones de détente en plein air et les plages, dans les montagnes et les forêts et autres espaces ouverts similaires, sauf en cas de visite de sites historico-culturels, de pèlerinages et lors des voyages, individuels ou en groupe, organisés en tant qu’activité économique. Le récapitulatif des restrictions en place est déposable sur le site de l’Ambassade de France en Arménie.

Le Bureau du Commandant envisage d’organiser des tests COVID-19 à l’aéroport d’Erevan/ Selon le porte-parole du Commandant, le Bureau du Commandant travaille à créer une opportunité de tester les personnes arrivant en Arménie dans les locaux de l’aéroport d’Erevan. Rappelons que l’Arménie est désormais ouverte aux voyageurs étrangers par la voie aérienne. Dans le même temps, à l’arrivée sur le territoire arménien, un examen médical est effectué pour détecter le virus ou ses symptômes. Si un citoyen étranger refuse de passer les contrôles médicaux à l’arrivée, il est interdit d’accès sur le territoire arménien. Une hospitalisation ou d’autres mesures restrictives sont appliquées en cas de présence de symptômes. Les personnes ne présentant pas de symptômes doivent effectuer une quarantaine obligatoire de 14 jours. Pendant cette période, un test PCR peut être effectué et si le résultat du test est négatif, la quatorzaine est levée.

Déclaration du MAE arménien sur les récents développements en Méditerranée orientale/ La presse rend compte du communiqué du Ministère arménien des Affaires étrangères selon lequel l’Arménie suit de près les derniers développements et la mobilisation navale en mer Égée et en Méditerranée orientale « causés par les actions illégales et provocatrices de la Turquie ». « Cette posture déstabilisatrice en Méditerranée orientale manifeste la poursuite de la politique agressive et expansionniste que la Turquie mène dans ses régions voisines ». Le MAE a réitéré le soutien et la solidarité sans équivoque de l’Arménie avec la Grèce et Chypre et a appelé la Turquie à désamorcer la situation, à respecter le droit international et à cesser toute action dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Grèce et de Chypre. Selon un autre communiqué, le Ministre, Zohrab Mnatsakanyan, a eu des conversations téléphoniques avec ses homologues grecque et chypriote. Les parties ont abordé les récents développements dans la région de la mer Égée et de la Méditerranée orientale, l’escalade de la situation dans la région en raison des actions provocatrices de la Turquie.

La disposition relative à la « majorité stable » ne sera pas incluse dans la nouvelle Constitution/ Daniel Ioannissian, représentant de la société civile à la Commission spécialisée travaillant sur les amendements constitutionnels, a déclaré au service arménien de RFE/RL qu’une décision avait été prise pour que l’Arménie reste une république parlementaire. En même temps, la disposition relative à la « majorité stable » ne sera pas incluse dans la nouvelle Constitution. Cette disposition introduite dans la Constitution de 2015 donne au parti ou au bloc politique qui remporte les élections générales des sièges supplémentaires au Parlement pour former une « majorité stable ». A l’époque, les auteurs de la Constitution avaient fait valoir qu’un pays qui est en état de guerre de facto ne pouvait pas se permettre d’organiser des élections à la suite desquelles aucun parti ou bloc politique ne peut former un gouvernement. Selon Ioannissian, la Commission discute également du passage au système de représentation entièrement proportionnel au lieu du système mixte utilisé lors des deux dernières élections, dans lequel, outre les partis politiques et les blocs, les candidats étaient également en compétition dans des scrutins dits de classement territorial. D’après lui, les discussions portent également sur des questions telles que l’âge du vote et la possibilité d’étendre les pouvoirs du Président de la République et de l’élire par un vote populaire plutôt que par un vote du Parlement. La Commission examine aussi la question de la création d’une Cour suprême unique qui remplacerait l’actuelle Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. Cette nouvelle Cour serait composé de trois chambres - la chambre administrative, la chambre pénale et la chambre civile et constituerait à la fois le troisième niveau et l’instance administrant la justice constitutionnelle. Dans le cas de ce modèle, les tribunaux ordinaires auront le droit de vérifier la constitutionnalité des lois. La Commission prévoit de disposer d’un concept préliminaire de changements d’ici la fin octobre, après quoi, à la suite de discussions publiques, un document final sera prêt d’ici la fin de l’année. Les modifications constitutionnelles seraient donc rédigées d’ici juin 2021, après quoi elles seront soumises à un référendum national.

Pachinian réitère son appel en faveur d’un mécanisme international pour enquêter sur les violations du cessez-le-feu/ La presse rend compte de l’interview de Nikol Pachinian pour l’émission « HARDtalk » de la BBC. A l’observation du présentateur de l’émission selon laquelle l’Arménie et l’Azerbaïdjan s’accusaient mutuellement d’avoir déclenché l’escalade frontalière à la mi-juillet, Pachinian a déclaré qu’il comprenait la situation de la communauté internationale qui, à chaque fois, entend ces accusations mutuelles. « C’est pourquoi nous proposons d’établir un mécanisme international pour enquêter sur les violations du cessez-le-feu. Et c’est une proposition valable de l’Arménie » a déclaré le Premier ministre. A la remarque du présentateur selon laquelle rien n’a changé dans la position de l’Arménie sur le Haut-Karabakh depuis l’arrivée au pouvoir de Pachinian en 2018, le Premier ministre a répondu que « la paix ne peut pas être obtenue par des actions unilatérales de l’Arménie ». Pachinian a accusé le Président azerbaïdjanais de poursuivre sa rhétorique de guerre et de tenter de résoudre le conflit du Haut-Karabakh par la force.

Le gouvernement arménien élabore un ensemble de réglementations qui permettront d’accueillir dignement les rapatriés du Liban/ Selon le Haut-commissaire aux affaires de la diaspora, Zareh Sinanyan, le gouvernement arménien est en train d’élaborer un ensemble de réglementations qui permettront d’accueillir dignement les rapatriés du Liban. Sinanyan a ajouté que selon un sondage mené 2019 auprès des Arméniens de Liban, 58% des personnes interrogées avaient l’intention de quitter le Liban dans les années à venir et 49% avaient l’intention de s’installer en Arménie. Sinanyan a noté qu’à l’heure actuelle, 25 000 Arméniens libanais étaient citoyens de la République d’Arménie. La Ministre du travail et des Affaires sociales, Zaruhi Batoyan, a également informé des travaux en cours sur les programmes d’assistance sociale et d’intégration pour les Libanais d’origine arménienne qui exprimeront le désir de s’installer en Arménie. Selon la Ministre, tout doit être fait pour qu’après leur arrivée en Arménie, ces personnes ne pensent pas à se déplacer vers d’autres pays comme cela s’est produit à l’époque avec de nombreux Arméniens de Syrie.

Création d’un tribunal spécialisé dans la lutte contre la corruption/ Le Ministère de la Justice a rédigé un ensemble de lois constitutionnelles dans le cadre desquelles il propose la création d’un tribunal spécialisé dans la lutte contre la corruption, composé d’au moins 25 juges, dont cinq n’examineraient que les affaires liées à la loi récemment adoptée sur la confiscation des biens d’origine illégale. Il est également proposé de créer une cour d’appel spécialisée dans la lutte contre la corruption. Selon la vice-ministre de la justice, Srbuhi Galian, un comité anti-corruption composé d’enquêteurs sera mis en place. Ces enquêteurs seront soumis à un processus de contrôle approprié et suivront une formation professionnelle. En outre, il y aura une subdivision dans le bureau du procureur et les membres de cette subdivision seront également contrôlés pour se spécialiser dans ce domaine. La sélection des juges sera effectuée par le biais d’un concours général, qui sera ouvert non seulement aux juges en exercice, mais aussi aux non-juges. Un salaire plus élevé est prévu pour les juges de ce tribunal spécialisé. Il y aura certaines limites quant aux personnes qui peuvent se porter candidates. Il est prévu que ce tribunal anti-corruption commence à fonctionner au cours du second semestre 2021.

