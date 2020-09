Revue de la presse arménienne du 13 au 14 août 2020

41299 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 41299 cas de coronavirus dans le pays dont 34164 ont été guéris et 814 patients sont décédés.

L’Arménie prolonge l’état d’urgence jusqu’au 11 septembre/ Le gouvernement a prolongé l’état d’urgence lié à la pandémie de coronavirus jusqu’au 11 septembre 17h00. Nikol Pachinian a déclaré qu’il espérait que la cinquième prolongation de l’état d’urgence serait la dernière, exhortant les citoyens à continuer à suivre les règles antiépidémiques. Dans le même temps, le gouvernement a supprimé certaines interdictions et restrictions. Les ressortissants étrangers sont de nouveau autorisés à accéder au territoire arménien par voie aérienne. Les frontières terrestres restent fermées pour les étrangers à l’exception des membres de familles de citoyens arméniens, des étrangers ayant un droit au séjour en Arménie, du personnel diplomatique et des employés des organisations internationales. Selon la nouvelle décision, si la personne entrant sur le territoire arménien ne présente pas de symptômes du coronavirus et n’a pas été hospitalisée, elle peut choisir soit de s’isoler pendant 14 jours, soit de passer un test PSR pendant l’auto-isolement et, si le test est négatif, elle n’aura plus à s’isoler. Le test est fait exclusivement par des employés de laboratoire sur le lieu d’auto isolement. Le résultat négatif d’un test effectué à l’étranger ne dispense pas la personne arrivant en Arménie de l’obligation de faire une auto quarantaine ou de passer un nouveau test. En outre, selon la décision, les manifestations et les rassemblements publiques sont désormais permis à condition de respecter les règles de sécurité notamment le port du masque et la distanstation physique d’au moins 1,5 mètre. Il est également autorisé à organiser et à participer aux fêtes familiales et autres événements de divertissement dans des espaces ouverts et fermés, mais avec un maximum de 40 participants et en respectant toutes les règles fixées par le gouvernement. Selon le vice-premier ministre, Tigran Avinian, le bureau du Commandant annoncera dans les prochains jours les décisions relatives à l’assouplissement de quelques restrictions encore en place.

La BERD met fin à son investissement dans le projet de mine d’or d’Amulsar/ Citant le médiaOpendemocracy.net, la presse locale indique que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) met fin à son investissement dans le projet de mine d’or d’Amulsar de « Lydian Armenia ». La BERD a déclaré au service arménien de RFE/RL que Lydian International, qui détient 100% des actions de Lydian Armenia, est insolvable depuis 2019 et se trouve actuellement devant un tribunal de Jersey pour la procédure de clôture. « Lydian Armenia » a réagi à ces informations dans un communiqué en indiquant que la BERD et d’autres actionnaires ont cessé de faire partie du projet Amulsar en raison de « l’anarchie persistante en Arménie ». Selon le directeur du développement durable de « Lydian Armenia », Armen Stepanian, Lydian International a dû être radiée de la bourse de Toronto et, à la suite de cette restructuration, la BERD a perdu ses actions. « Lydian Armenia » a déclaré que le projet Amulsar serait mis en œuvre indépendamment de cette circonstance, mais que cette histoire laisserait une tache sur la réputation de l’Arménie. Rappelons que le travail de « Lydian Armenia », qui avait investi environ un demi-milliard de dollars dans le projet de la mine d’or d’Amulsar, est bloqué́ depuis juin 2018 par des manifestants environnementalistes.

Le gouvernement approuve de nouveaux programmes d’assistance pour soutenir les secteurs du tourisme et de la viticulture/ Le gouvernement a approuvé deux programmes d’aide visant à stimuler les entreprises du tourisme et de la viticulture durement touchées par la pandémie de coronavirus. Selon le ministre de l’économie Tigran Khachatryan, les revenus du secteur du tourisme en Arménie ont diminué deux fois par rapport à la même période en 2019. Le ministre a souligné que la nouvelle aide gouvernementale se concentrera non seulement sur les hôtels et les opérateurs touristiques, mais aussi sur le secteur de la restauration publique. L’autre programme d’aide vise à soutenir les producteurs d’alcool afin qu’ils puissent se procurer du raisin. Selon le Ministre, la pandémie de coronavirus a affecté les activités des entreprises de brandy et de vin tant sur le marché intérieur que sur les principaux marchés étrangers.

Environ 100 Arméniens du Liban retournés en Arménie/ Une centaine d’Arméniens du Liban sont arrivés à Erevan à bord des trois avions qui avaient acheminé l’aide humanitaire à Beyrouth. Selon Nikol Pachinian, les structures compétentes arméniennes collectent des données sur les ressortissants arméniens qui se sont retrouvés sans abri et qui sont désireux de retourner en Arménie. « Bienvenue en Arménie, chers compatriotes. Nous sommes heureux de vous recevoir tous et nous faisons tout notre possible pour organiser le retour des citoyens qui veulent rentrer en Arménie » a déclaré Pachinian dans une publication Facebook.

L’architecte en chef d’Erevan sera démis de ses fonctions le 17 août/ Selon la Mairie d’Erevan, l’architecte en chef d’Erevan, Artur Meschyan, sera démis de ses fonctions le 17 août sur la base de sa demande de démission.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France