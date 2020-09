Joaquin Caparros après Macédoine du Nord-Arménie (2-1) : les joueurs Arméniens ont lutté jusqu’au bout

Après la défaite 2-1 de l’Arménie face à la Macédoine du Nord samedi pour le premier match de qualification de la Ligue des nations (Groupe C), le sélectionneur national arménien, l’Espagnol Joaquin Capparos était plutôt confiant. « Je désire remercier mes footballeurs, ce n’est pas facile de prendre un but sur penalty à la 4e minute du match et de continuer à se battre. Y avait-il penalty ? A vous de le dire…mais notre équipe ne fut pas découragée. Il faisait très chaud, ce qui a également joué sur la rencontre. Nos footballeurs n’ont pas baissé les bras et ont lutté jusqu’au bout. Je ne désire pas commenter les penaltys. La Ligue des nations est une nouvelle compétition et je crois que l’Arménie pourrait faire de bons résultats » dit Joaquin Caparros lors de la conférence de presse qui suivit la rencontre.

Selon le sélectionneur national arménien, l’Arménie a toutes les chances de qualification dans un groupe très disputé et ouvert. Mardi à Erévan, pour le deuxième match de ces compétitions européennes l’Arménie affrontera l’Estonie qui fut battue samedi par la Géorgie (1-0).

Krikor Amirzayan