Henrikh Mkhitaryan a marqué un but avec l’ AS Rome en match amical

Dans le cadre de sa préparation pour la reprise du championnat d’Italie le 18 septembre, l’AS Rome a disputé un match amical et s’est imposé 4-2 face à Sambendetes. L’international arménien Henrikh Mkhitaryan qui a signé pour un an avec l’AS Rome fut l’auteur d’un but. L’Arménien de retour des vacances est en forme et il affirme qu’il s’apprête à réaliser une saison importante. Rappelons que samedi, Henrikh Mkhitaryan n’a pas rejoint la sélection d’Arménie en Macédoine du Nord. L’Arménie qui pour son premier match des qualifications de la Ligue des nations a concédé une défaite (1-2) à Skopié. Trois buts marqués sur penaltys.

Krikor Amirzayan