Nouvelles menaces turques envers la Grèce à la veille de manoeuvres militaires

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a émis samedi de nouvelles menaces envers la Grèce à propos des tensions en Méditerranée orientale, à la veille de manœuvres militaires au large de Chypre. La Turquie et la Grèce, toutes deux membres de l’Otan, se déchirent à propos de gisements d’hydrocarbures en Méditerranée orientale, depuis que la Turquie y a envoyé le 10 août un navire d’exploration sismique accompagné de navires de guerre. « Ils vont comprendre que la Turquie est assez forte politiquement, économiquement et militairement pour déchirer les cartes et les documents immoraux », a déclaré M. (...)