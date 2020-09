La liste complète des électeurs de l’Arménie est disponible en ligne : voici ce qu’elle montre

L’accès aux listes électorales signées après une élection, qui indique qui s’est présenté pour voter, est un problème politique de longue date en Arménie. Sous l’administration de Serge Sarkissian, des groupes de la société civile tels que le Centre de lutte contre la corruption de Transparency International (TIAC), filiale de Transparency International en Arménie, étaient préoccupés par le grand nombre de citoyens arméniens qui restent sur la liste électorale malgré leur déménagement à l’étranger il y a des années. Beaucoup ont émis l’hypothèse que la fraude électorale pourrait se produire sous la forme de membres du parti votant sous le nom de citoyens qu’ils savaient ne pas être dans le pays et ne se présenteraient pas eux-mêmes.

Pour répondre à cette préoccupation, après l’adoption de la Constitution de 2015, le Code électoral a été mis à jour pour permettre la numérisation des listes électorales signées et leur téléchargement sur Internet pour examen public. Ainsi, un citoyen arménien qui se trouvait à l’étranger pouvait vérifier si quelqu’un avait signé par son nom et voté en son nom. (L’Arménie n’autorise pas le vote à l’étranger des citoyens ordinaires depuis 2005. )

À l’époque, la Commission de Venise, qui fournit des avis d’experts sur la législation électorale, s’est déclarée préoccupée par les implications de la nouvelle procédure sur les données personnelles des électeurs. Tout en soutenant l’accès aux listes électorales aux observateurs électoraux, ils ont cité leur Code de bonne conduite en matière électorale, qui stipule que « puisque l’abstention peut indiquer un choix politique, les listes des personnes votant ne devraient pas être publiées ».

En fin de compte, cependant, la disposition a été maintenue afin de maintenir la confiance dans les résultats des élections. Davit Harutyunyan, député à l’époque du Parti républicain d’Arménie (RPA) et ancien ministre de la Justice, qui a joué un rôle de premier plan dans la rédaction du Code électoral de 2016, a déclaré que la publication des listes ne contredisait pas la Constitution arménienne, qui comprend un section sur la protection des données personnelles ( article 34 ). Les groupes de la société civile qui préconisaient le changement étaient satisfaits ; tout en déplorant la corruption électorale qui a eu lieu lors des élections législatives de 2017 qui ont suivi, la nouvelle procédure a réussi à dissiper les craintes d’une usurpation d’identité généralisée.

Pour cette raison, après les élections législatives de 2017 et 2018, les listes électorales signées de 2000 circonscriptions sont numérisées sous forme de fichiers pdf et mises à disposition sur le site Web de la Commission électorale centrale (CEC). Ils comprennent le nom complet, l’adresse et la date de naissance de chaque citoyen de plus de 18 ans. S’ils ont voté, cela inclura également leur signature et parfois leur numéro de carte d’identité nationale.

Dans d’autres pays, les pirates informatiques doivent faire beaucoup d’efforts pour accéder à ce type de données personnelles en masse. Un tel incident s’est produit en mars 2020, lorsqu’un fichier contenant des informations sur 5 millions de Géorgiens a été découvert par un service de surveillance et de prévention des violations de données. Bien que les rapports initiaux aient indiqué que les données provenaient de la CEC géorgienne, il faudrait également des sources supplémentaires, car le fichier comprenait des numéros de téléphone, que la CEC géorgienne ne recueille pas.

En Arménie, ces données sont mises en ligne gratuitement et n’importe qui dans le monde peut les télécharger dans les jours suivant une élection nationale. Cependant, la conversion des listes électorales signées en une base de données consultable n’est pas une tâche simple. Les fichiers devraient être soumis à un processus de reconnaissance optique de caractères (OCR) pour convertir les images numérisées dans le fichier pdf en texte interrogeable, ce qui prend du temps et de l’argent que tout le monde n’a pas.

Pour les désespérément curieux, il existe cependant une voie plus simple. Le site Web arménien de la CEC comprend également une fonction de recherche dans le registre des électeurs , qui a été soulignée dans un précédent article du rapport EVN . Cela vous oblige à entrer un terme de recherche dans les champs du prénom et du nom de famille. Les résultats afficheront tous les électeurs dont le prénom et le nom commencent par ces termes de recherche. Ainsi, si vous le vouliez vraiment, vous pourriez entrer les combinaisons 1521 (39 x 39) des 39 lettres de l’alphabet arménien et ensuite programmer un grattoir de texte pour compiler tous les résultats dans votre propre base de données.

Mais vous n’avez même pas à passer par là. Avant une élection nationale, la police arménienne, qui est chargée de tenir à jour le registre national des résidents sur lequel la liste électorale est basée, publie des fichiers Microsoft Excel (facilement consultables) contenant la liste électorale complète, apparemment pour que les citoyens vérifient les inexactitudes. Bien que cette liste n’inclut pas l’historique des votes, il s’agit de données complètes sur chaque citoyen arménien de plus de 18 ans, qui est enregistré comme résident dans le pays. Bien que l’Assemblée nationale ait voté le 30 mai 2020 l’annulation officielle du référendum constitutionnel (initialement prévu pour le 5 avril), cette liste était toujours disponible sur le site Web de la police arménienne au moment de sa publication. Il est horodaté comme ayant été téléchargé le 25 février 2020,ce qui signifie qu’il est librement accessible sur un site Web gouvernemental depuis six mois.

Le 17 août 2020, dans le cadre de sa série de consultations publiques en ligne, le Groupe de travail parlementaire sur la réforme électorale a tenu une session pour discuter des listes électorales . Ce fut l’occasion pour les parties prenantes de partager des idées et d’exprimer leurs opinions. Une proposition était de supprimer la version Microsoft Excel de la base de données complète (sur laquelle l’analyse des données effectuée plus loin dans cet article a été effectuée) du site Web police.am et de la fournir uniquement aux organisations impliquées dans le processus électoral, telles que les missions d’observation et partis politiques.Après avoir analysé l’ensemble de données complet, voici quelques points à retenir.

Totaux globaux : plus grandes régions et villes

La liste comprend un total de 2 585 034 électeurs, qui seraient tous des citoyens arméniens, ont une adresse arménienne locale et ont au moins 18 ans. Les 10 régions d’Arménie et la région de la capitale d’Erevan se classent comme suit :

Erevan : 855 314

Kotayk : 241 580

Lori : 236 694

Armavir : 235 316

Shirak : 229 105

Ararat : 222819

Gegharkunik : 188 039

Aragatsotn : 117 467

Tavush : 107 167

Syunik : 105 440

Vayots Dzor : 46093

Il y a un total de 501 municipalités répertoriées ; cependant, il y a un effort continu pour fusionner les petites collectivités. Six d’entre eux comptent moins de 100 citoyens-résidents de plus de 18 ans. Les 20 plus grandes municipalités sont :

Erevan : 855 314

Gyumri, Shirak : 123 779

Vanadzor, Lori : 96 222

Vagharshapat, Armavir : 46 030 (anciennement Etchmiadzin)

Abovyan, Kotayk : 44 987

Hrazdan, Kotayk : 44 327

Quand, Syunik : 34 818

Charentsavan, Kotayk : 30 071

Armavir, Armavir : 29213

Berd, Tavush : 25028

Sisian, Syunik : 23 104

Gavar, Gegharkunik : 22 929

Goris, Syunik : 22 339

Artashat, Ararat : 21 735

Dilidjan, Tavush : 20 389

Sevan, Gegharkunik : 19 849

Yeghvard, Kotayk : 19 602

Ashtarak, Aragatsotn : 19448

Alaverdi, Lori : 19 242

Aparan, Aragatsotn : 18 004

Les passeports sont le document d’identité principal

Il est bien connu que la liste électorale contient des inexactitudes. Lorsqu’un citoyen arménien déménage à l’étranger, il ne se passera probablement pas la peine de désenregistrer sa résidence. Bien que ceux qui meurent en Arménie soient régulièrement retirés de la liste, si un citoyen arménien décède à l’étranger, les autorités locales risquent de ne jamais le savoir. Selon les processus actuels, leur nom resterait à jamais sur la liste électorale.

Pour résoudre ce problème, lors de la séance de consultation publique susmentionnée, Daniel Ioannisyan de l’Union des citoyens informés (UIC) a proposé de supprimer tous les noms de la liste électorale qui n’ont pas de passeport valide (c’est-à-dire non expiré) depuis plus de six mois. . Il estime que cela entraînera le retrait de 188 000 noms de la liste, soit environ 7% du total.

La liste électorale actuelle artificiellement gonflée injecte des inexactitudes dans les chiffres de participation électorale officiellement déclarés. Ces chiffres ont des conséquences juridiques en ce que les référendums doivent en particulier respecter un taux de participation minimum pour être valides, qui est calculé sur le nombre total sur la liste électorale. De plus, après les récentes modifications du Code électoral, les communes utiliseront un système électoral différent selon qu’elles ont plus ou moins de 4000 électeurs.

Dans d’autres pays, une partie importante de la population peut ne pas avoir de passeport valide à un moment donné. En Arménie, cependant, un passeport est utilisé comme principal document d’identité national. Une carte d’identité distincte peut également être commandée, mais elle fait référence au numéro de passeport actuellement valide de la personne. Un passeport valide (ou sa carte d’identité alternative) est nécessaire pour participer à l’économie en concluant un contrat de travail, en effectuant une transaction dans une banque, en recevant des paiements de pension ou en obtenant un numéro de téléphone. Pendant la pandémie de COVID-19, il était obligatoire d’avoir un passeport ou une carte d’identité avec vous juste pour sortir. Comme certains résidents peuvent encore avoir un document expiré, il a été reconnu que le changement devrait être accompagné d’une campagne publicitaire pour encourager les résidents à renouveler leur passeport expiré. Le coût pour le faire est de 10000 AMD (20 $) et le nouveau passeport serait prêt en trois jours ouvrables, avec une période de validité de dix ans. Les frais sont cependant beaucoup plus élevés si son passeport existant a été perdu.

Même s’ils n’ont pas de pièce d’identité non expirée, ne résident pas en Arménie et ne sont pas sur la liste électorale, tout citoyen arménien peut toujours voter le jour du scrutin en présentant une preuve de citoyenneté à un poste de police pour obtenir une fiche qu’il peut utiliser au bureau de vote (ils devraient encore être dans le pays le jour du scrutin).

L’Arménie aurait 172 centenaires

Selon la liste électorale, 172 électeurs atteindront l’âge de 100 ans d’ici la fin de 2020. Le nombre exact au moment de la publication est difficile à déterminer car le mois et le jour de naissance d’une personne ne sont pas toujours connus. Près de 23 000 électeurs ont inscrit « 00 » sous leur mois et leur jour de naissance, avec seulement une année disponible.

La personne la plus âgée sur la liste électorale est une femme de la région de Vayots Dzor, née le 5 mai 1905. Si elle est effectivement encore en vie, elle serait à égalité pour la sixième personne la plus âgée du monde . La liste électorale comprend 23 personnes nées en 1915 ou avant. Ils ont tous des prénoms féminins.

Le graphique de la fréquence pour chaque année de naissance montre trois baisses notables. La première date de 1941 à 1945, lorsque de nombreux hommes combattaient dans l’Armée rouge soviétique et n’étaient pas à la maison pour aider à concevoir des bébés. Le second se produit dans les années 60 et au début des années 70 ; les hommes de cette population auraient été dans leurs premières années de combat pendant le conflit du Haut-Karabagh de 1988-1994. Le troisième, le plus petit creux, a eu lieu entre 1987 et 1989, après quoi il y a eu une forte baisse dans les années 1990, après l’indépendance.

graphique de l’année de naissance

Les adresses ne sont pas exactes

Pour la plupart, les adresses figurant sur la liste électorale comprennent un nom de rue, un numéro de bâtiment et généralement aussi un numéro d’appartement. Cependant, toutes les adresses ne sont pas aussi exactes. La caractéristique la plus courante est que le numéro d’appartement soit omis de sorte que tous les résidents d’un grand immeuble soient répertoriés à la même adresse. Le résultat est que certaines adresses montrent que des centaines de personnes y vivent. De même, parfois seul un nom de rue ou même juste le quartier est donné. Par exemple, l’adresse avec le plus grand nombre d’électeurs inscrits (392) est le quartier Hatsarat de Gavar, Gegharkunik. Cependant, quelque chose de bizarre semble se passer dans le district d’Arabkir à Erevan, où 234 électeurs ont leur adresse enregistrée sous le nom de « tunnel Kanaker », le deuxième plus grand total du pays. 549 n’ont pas d’adresse du tout, énumérant uniquement la municipalité. 4.4% de tous les électeurs étaient inscrits à une adresse comptant plus de 10 électeurs.

Il était le plus courant pour un électeur d’être inscrit à une adresse avec un total de quatre électeurs ; ces ménages représentaient 22% de l’ensemble de la liste. 75% de tous les électeurs étaient inscrits à une adresse qui comptait cinq électeurs ou moins. Notez que la liste électorale comprend l’adresse enregistrée d’un citoyen, qui peut ne pas être là où il habite normalement. Par exemple, un jeune peut avoir déménagé à Erevan à partir d’une petite communauté tout en conservant son adresse officielle enregistrée au domicile de ses parents. Lorsque tel est le cas, ils doivent retourner à leur adresse enregistrée pour voter.

On soupçonne également que certains électeurs peuvent être inscrits à plus d’une adresse. Il y a 104 paires de personnes qui ont exactement le même prénom, nom, patronyme (nom du père) et date de naissance (y compris le jour et l’année), bien que leurs adresses soient différentes. Il est possible qu’il s’agisse de simples coïncidences et représentent en fait 208 personnes uniques, mais il est également possible qu’il s’agisse d’entrées en double, enregistrant la même personne à deux adresses différentes. Une comparaison de leurs signatures à partir des listes électorales signées n’a pu être effectuée avant la publication de cet article.



graphique de la taille du ménage

Les noms arméniens les plus courants

Il est souvent souligné que le président Armen Sarkissian porte le nom arménien par excellence, semblable à John Smith en anglais. S’il s’avère que Armen est empiriquement le nom de garçon arménien le plus courant, selon la liste électorale, Sarkissian (plus communément translittéré comme Sargsyan) s’avère être seulement le troisième nom de famille le plus courant. Les vingt premiers classements sont présentés ci-dessous :

Un plein 24% (presque un sur quatre) des personnes sur la liste électorale ont un prénom qui commence par la lettre « A » [Ա]. La lettre la moins courante pour commencer un prénom est [Ը], ce qui rend le son schwa. Seuls 17 électeurs dans tout le pays ont un prénom qui commence par cette lettre ; quatre d’entre eux sont nommés Entruhi, qui signifie littéralement « électeur » ou « sélecteur » dans sa forme féminine.

Une caractéristique qui est omniprésente est le suffixe de nom de famille « –yan » qui identifie immédiatement un Arménien. Parmi les 2 585 034 noms inscrits sur la liste électorale, 2 533 847 (98%) se terminent par –yan (–յան). Cette orthographe, en arménien, est conforme aux règles d’orthographe réformées utilisées en Union soviétique. Seuls 2 273 électeurs utilisent l’orthographe pré-soviétique -եան, qui est courante dans la diaspora. Les autres suffixes de noms de famille arméniens incluent –unts, –yants et –uni. Les suffixes les plus courants sont indiqués ci-dessous ; ils comprennent des constructions russes / slaves, géorgiennes et grecques.

En termes de préfixes, une famille arménienne aurait pu avoir « Ter- » (ou « Der- » en utilisant la prononciation arménienne occidentale) ajouté au début de leur nom de famille si (à un moment donné dans le passé) le chef de famille était un prêtre marié dans l’Église apostolique arménienne. Le préfixe s’est avéré ne pas être aussi courant en Arménie, où seuls 4 093 personnes sur la liste électorale le portent ; cependant, cette somme n’inclut pas ceux avec le nom de famille Terteryan / Derderian, qui sont 1783 à eux seuls. En passant, certains noms de famille néerlandais commencent également par le préfixe « ter ».

Par Harout Manougian

EVN Report