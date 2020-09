« Il vaut mieux être différent que se conformer aux autres, même si cela n’est pas compris de tout le monde », a déclaré Armine Harutyunyan, le « modèle Gucci » arménienne au journal La Republicana .

Armine Harutyunyan a parlé au journal national La Repubblica de la positivité corporelle et de la diversité.

« Les gens ont peur de tout ce qui est différent », a-t-elle commenté, mais pour elle, « il existe de nombreuses façons d’être belle. »

Armine Harutyunyan a fait remarquer que ce n’était pas la première fois qu’elle recevait des commentaires négatifs sur son apparence et même si cela lui faisait mal, elle était déterminée à les ignorer.



« Il vaut mieux être différent que se conformer aux autres, même si tout le monde ne comprend pas cela », dit-elle. « Mon conseil est de vous concentrer sur vous-même, sur qui vous êtes et ce que vous aimez vraiment. »

Ces remarques interviennent après que l’apparence « non conventionnelle » d’Armine Harutyunyan a déclenché un débat national en Italie le week-end dernier sur les normes de beauté, le mannequinat et le body-shaming.

Bien que le mannequin soit maintenant apparu plusieurs fois sur les podiums Gucci, il semble que son inclusion dans une liste, depuis révélée inexistante, des 100 mannequins les plus sexy du monde dressée par Gucci ait été le catalyseur du coup de projecteur sur Armine Harutyunyan, a écrit le magazine Forbes .

Armine Harutyunyan est un mannequin arménien de 23 ans et un visage familier des défilés Gucci dirigés par Alessandro Michele. Cependant, la semaine dernière, il y a eu une explosion de critiques dans les médias italiens et sur les réseaux sociaux à propos de son apparence « inhabituelle ». Elle est devenue la cible de commentaires négatifs et haineux insultant son apparence et remettant en question sa validité en tant que modèle.