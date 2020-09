Henrikh Mkhitarayn : Si je marque à nouveau contre Manchester United à l’avenir, je garderai mes émotions sous contrôle

Si je marque à nouveau contre Manchester United à l’avenir, je garderai mes émotions sous contrôle, même si c’est un coup de pied de scorpion, a déclaré l’international arménien Henrikh Mkhitarayn dans une longue histoire publiée sur le site officiel de Manchester United .

Henrikh Mkhitaryan a parlé de l’importance d’être créatif et rappelle le coup de pied du scorpion contre Sunderland le lendemain de Noël en 2016.

« Tout au long de ma vie dans le football, j’ai toujours aimé jouer en tant que n ° 10, derrière l’attaquant, car cela m’a donné la liberté de réfléchir et de créer plus pendant le match. Tout au long de ma carrière, chaque fois que j’ai le ballon, j’essaie d’avoir deux ou trois options à ma disposition à tout moment. Une fois que vous avez ces options, il est important de prendre la bonne décision au bon moment », écrit Henrikh Mkhitaryan.

De temps en temps, même lorsque vous êtes dans un jeu, même si vous n’avez pas le temps d’y penser, vous pouvez faire quelque chose de créatif et de fou en une fraction de seconde. Cela m’est arrivé le lendemain de Noël en 2016 », poursuit-il.

« United battait Sunderland 2-0 et le stade était déjà très heureux. Je pense que peut-être que les supporters bourdonnaient parce que c’était Noël, leur équipe gagnait, donc ils avaient tous de meilleurs sentiments. Cela signifiait qu’Old Trafford était plus bruyant que d’habitude », se souvient l’Arménien.

« Ils étaient encore plus forts quand j’ai marqué pour le faire 3-0, mais je n’avais aucune idée de ce qui s’était passé. Je me souviens que Zlatan avait le ballon sur le côté droit et il l’a croisé dans la surface. S’il avait mis le ballon devant moi, j’aurais peut-être eu le temps de réfléchir, de contrôler le ballon, d’attendre et de décider quoi faire avec l’occasion. J’aurais peut-être manqué !

« Au lieu de cela, la balle était derrière moi. Je n’ai pas eu le temps de réfléchir ou de décider quoi faire avec le ballon. Il n’y avait qu’une seule option pour moi. Essayez de marquer avec la roue arrière », a dit Henrikh.

Ce n’est qu’après être rentré chez lui et avoir commencé à regarder le but sur YouTube qu’il a réalisé ce qu’il avait fait.

« Tout le monde plaisantait en disant que Zlatan m’avait appris à marquer ce type de but, car il est le roi des buts de la roue arrière. Même s’il a obtenu l’aide, je pense en fait qu’il était très jaloux de ne pas l’avoir marqué. (Je plaisante, Zlatan !) », poursuit Henrikh Mkhitaryan.

Henrikh a déménagé à Arsenal de United et est retourné à Old Trafford deux fois en tant que joueur visiteur.

« C’était un peu étrange lors de mon premier match lorsque j’ai marqué contre United, peu de temps après avoir quitté le club. Ce n’était que la deuxième fois de ma carrière que je marquais contre une de mes anciennes équipes - je l’avais déjà fait une fois en Ukraine - et je n’ai fêté aucune des deux. Je ne suis pas du genre à fêter ça contre son ancien club car j’ai passé un très bon moment à Old Trafford, un super moment à Manchester. J’ai remporté trois trophées en très peu de temps, donc je suis très reconnaissant à tout le monde au club, aux supporters, aux joueurs et au staff », dit-il.

« Je peux dire que si je marque à nouveau contre United à l’avenir, je garderai mes émotions sous contrôle et je ne fêterai plus jamais ça. Même si c’est un coup de pied de scorpion ! " a conclut Henrikh Mkhitaryan.