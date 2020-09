Nikol Pashinyan et Felix Tsolakyan ont félicité les employés du ministère des Situations d’urgence

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le ministre des Situations d’urgence Felix Tsolakyan ont adressé des messages de félicitations à l’occasion de la Journée du personnel du Ministère des Situations d’urgence.

Le Premier ministre a noté que les employés du ministère des Situations d’urgence sont toujours au centre des incidents et des situations d’urgence en raison de leur spécialité.

« Grâce à votre travail dévoué, vous gérez les risques qui pourraient conduire notre pays et notre peuple à de graves catastrophes. Je tiens à vous remercier tous pour votre travail dévoué que vous avez accompli et vous souhaite un service sans nuages et du bonheur », a écrit Nikol Pashinyan sur sa page Facebook.

Dans son message de félicitations, le ministre Tsolakyan a déclaré que « sauveteur » était un titre impliquant la force et la gentillesse, l’amour et l’attitude bienveillante d’un sauveteur envers le peuple et l’État.

« Le sauveteur est un héros, et c’est tout… Chers compatriotes, en nous félicitant tous pour la Journée du personnel du ministère, je tiens à rappeler que chaque employé du ministère des Situations d’urgence est un sauveteur quel que soit le poste qu’il occupe », a déclaré le ministre des Situations d’urgence.

Il a remercié tous les employés du ministère des Situations d’urgence pour leur service et a souhaité à tous paix et conscience.

Par la décision du gouvernement de la République d’Arménie le 4 septembre 1997, une équipe de secours d’intervention rapide a été créée, dont les tâches principales étaient de mener des opérations de sauvetage dans la zone sinistrée, de fournir une assistance professionnelle appropriée à la population en cas d’urgence dans les plus brefs délais, ainsi que d’effectuer des travaux de récupération en cas de catastrophes et d’accidents. Ainsi, le 4 septembre est célébré comme la Journée de l’employé du Ministère des Situations d’Urgence d’Arménie.