Mauvais départ de l’Arménie décevante qui perd 2-1 face à la Macédoine du Nord en Ligue des nations

Cet après-midi à Skopje pour son premier match de la Ligue des nations l’Arménie affrontait la Macédoine du Nord. Un premier test pour le sélectionneur national arménien l’Espagnol Joaquin Caparros. Un test raté ! Car l’Arménie fut battue 2-1 par la modeste équipe de Macédoine du Nord. Jonglant les maladresses et le manque de réussite l’Arménie perdit sur deux penaltys inscrits par la Macédoine du Nord par E. Alioski (5e) et par I. Nestorovski (38e) alors que Tigran Barseghyan réduisait le score toujours sur penalty dans les arrêts de jeu (90+3) Un mauvais départ pour la sélection arménienne en Ligue des nations (groupe C). Mardi à Erévan pour son deuxième match des qualifications de la Ligue des nations, l’Arménie sera opposée à l’Estonie.

Krikor Amirzayan