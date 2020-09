Hier pour la Journée de Gumri l’accès à la statue monumentale Mayr Hayastan de Gumri fut réouvert après sa rénovation

Hier à l’occasion de la Journée de Gumri la deuxième ville d’Arménie chef-lieu de la région de Chirak, à l’exemple du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, du président arménien Armen Sarkissian, l’Ambassadeur de France à Erévan S.E. Jonathan Lacôte, de nombreuses personnalités ont salué la Journée de Gumri.

Le mémorial « Mayr Hayastan » (Mère Arménie) de Gumri a été également réouvert après sa longue rénovation. L’espace abritant la statue monumentale dédié à l’héroïsme et au patriotisme du peuple arménien date des années 1960-70. « Il n’avait jamais été rénové » a affirmé Samvel Balasanyan le maire de Gumri à l’agence Armenpress. Le financement de cette rénovation a été réalisé par la ville de Gumri et le gouvernement arménien pour environ 60 millions de drams.

Depuis l’arrivée de Nicol Pachinian qui avait démarré sa marche de la Révolution de velours à partir de Gumri, la ville est sans cesse en rénovation avec un investissement important de l’Etat arménien afin de revitaliser la vie économique sociale et culturelle de la deuxième ville d’Arménie.

Krikor Amirzayan