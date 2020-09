L’Arménie révisera sa procédure d’inspection technique des véhicules

Le vice-ministre arménien de l’administration territoriale et des infrastructures, Armen Simonyan, a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse en ligne que le gouvernement avait rédigé un ensemble de modifications législatives dans la procédure d’inspection technique des véhicules, y compris une inspection plus stricte des véhicules fonctionnant au gaz naturel liquéfié ou comprimé.

Selon lui, les changements seront examinés pour la première fois le 9 septembre par une commission parlementaire permanente. Il a déclaré que dans le cadre des modifications proposées, les véhicules jusqu’à 4 ans seront exemptés de l’inspection technique, les véhicules jusqu’à 10 ans devront subir une inspection technique une fois tous les deux ans et les véhicules plus anciens - une fois par an.

Il a déclaré que les amendements appellent à l’introduction d’un système de contrôle électronique, qui remplacera le soi-disant coupon d’inspection technique papier, qui est attaché au pare-brise de la voiture.

Selon le vice-ministre, ces coupons sont fictifs, car ils peuvent être obtenus auprès de la banque en payant les frais appropriés et simplement collés au pare-brise sans passer par un véritable contrôle technique.

Il a également déclaré que tous les véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé ou liquéfié devront subir une certification tous les deux ans. Selon lui, après en passant le contrôle, le propriétaire de la voiture recevra un document attestant que la bouteille de gaz de sa voiture peut fonctionner en toute sécurité.