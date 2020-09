L’Arménie va installer un système d’autoroutes à péage

L’Arménie prévoit d’installer un système de péage sur les autoroutes, mais il ne s’appliquera pas à tous les propriétaires de voitures, a déclaré vendredi le vice-ministre de l’administration territoriale et des infrastructures Armen Simonyan lors d’une conférence en ligne.

Il a dit que selon les amendements à la loi sur les routes, le code des infractions administratives et le code des impôts, le système de péage ne sera installé que pour les véhicules pesant 12 tonnes ou plus.

Le péage routier est de 50 drams (environ 10 cents d’euro) pour chaque kilomètre. Le montant de la charge sera fixé par le gouvernement arménien pour chaque année. Le système de péage s’appliquera à la fois à l’Arménie et aux véhicules immatriculés à l’étranger, a-t-il déclaré.

Selon Armen Simonyan, la réglementation législative de cette question est conditionnée par les obligations internationales de l’Arménie, en particulier par l’Accord de partenariat global et renforcé entre l’Arménie et l’Union européenne. L’une de ses dispositions prévoit la mise en place d’autoroutes à péage en Arménie.

Selon le vice-ministre, les reportages sur l’installation d’autoroutes à péage ont inquiété de nombreux automobilistes, en particulier les chauffeurs de taxi, qui ont fait valoir qu’ils devraient payer environ 25 000 drams pour conduire un passager d’Erevan à Goris.

Le vice-ministre a réitéré que le changement ne s’applique qu’aux véhicules de 12 tonnes ou plus, aux camions qui exercent des activités commerciales et aux particuliers qui conduisent un véhicule de plus de 12 tonnes.

Il a également déclaré que le montant de 50 drams par kilomètre avait été suggéré après avoir examiné l’expérience de divers pays européens, dont l’Allemagne, la République tchèque et l’Autriche, ainsi que l’état des routes arméniennes, car les plus grands dommages aux routes sont causés par véhicules pesant 12 tonnes ou plus.

Il a également déclaré que les chauffeurs arméniens effectuant des transports de marchandises entre États devront se soumettre à une certification.

Selon lui, les organisations qui effectuent le transport interétatique de passagers et de fret doivent se conformer à certaines exigences internationales, qui sont prévues non seulement par l’accord susmentionné avec l’UE, mais aussi par la charte de qualité, à laquelle l’Arménie a adhéré en 2003.

Il a déclaré que certaines des dispositions de la Charte n’ont pas encore été introduites en Arménie et que les autorités tentent de combler cette lacune législative.

« Les amendements législatifs stipuleront que les organisations qui effectuent des opérations de transport entre États doivent avoir une stabilité financière, une bonne réputation, ce qui, selon les exigences européennes, implique l’absence d’un grand nombre d’amendes pour les conducteurs », a déclaré Armen Simonyan.

Selon lui, ces critères peuvent également influencer la décision des autorités d’accorder une licence aux entreprises de transport.