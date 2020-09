Le député Warren Entsch soutient l’appel à la reconnaissance australienne des génocides arménien, assyrien et grec

Le député Warren Entsch a signé une affirmation de soutien soutenant l’Initiative conjointe de justice - lancée par les communautés arméno-australienne, assyro-australienne et gréco-australienne - et leur appel à la reconnaissance fédérale australienne des génocides arménien, assyrien et grec commis par l’Empire ottoman de 1915.

Le lancement en février 2020 de l’Initiative conjointe pour la justice au Parlement australien a marqué la signature d’un protocole d’accord par le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), l’Alliance universelle assyrienne (AUA) et le Conseil hellénique australien (AHC), qui déclare la reconnaissance par l’Australie des génocides arménien, assyrien et grec comme une priorité au nom de leurs communautés.

Warren Entsch, qui est le député fédéral de Leichhardt, a servi dans la Royal Australian Air Force avant une carrière dans l’agriculture, l’immobilier et la capture de crocodiles avant d’entrer en politique en 1996. Au cours de sa brillante carrière à Canberra, Entsch a servi comme chef de l’opposition Whip à la Chambre des représentants (2010 à 2013) et secrétaire parlementaire des ministres de l’Industrie, des Sciences et des Ressources (1998-2001) et de l’Industrie, du Tourisme et des Ressources (2001-2006).

Warren Entsch est depuis longtemps un défenseur des droits des minorités et, après avoir assisté au lancement de l’Initiative conjointe pour la justice, a été obligé de se joindre à la promotion de la cause collective des Arméno-Australiens, des Assyro-Australiens et des Gréco-Australiens.

« Il est important pour nos communautés que nous ayons un large soutien de l’ensemble du Parlement pour faire avancer nos appels collectifs à la reconnaissance australienne des génocides arménien, assyrien et grec, et ce contexte fait le soutien d’un éminent député du Queensland en M. Warren Entsch tellement satisfaisant », a déclaré le directeur exécutif du Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), Haig Kayserian.

« Nous remercions M. Entsch et sommes impatients de travailler avec lui et sa liste croissante de collègues pour atteindre notre objectif au nom de la justice et des droits de l’homme. »