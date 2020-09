Le président arménien participera au Virtual Global Manufacturing & Industrialization Summit

Le président arménien Armen Sarkissian participera au Sommet virtuel mondial sur la fabrication et l’industrialisation (GMIS2020) organisé par les Émirats arabes unis et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI).

Le président participera à une discussion sur le thème « Rétablir la prospérité dans un monde post-pandémique ».

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a également confirmé sa participation à l’événement.

Au sommet de l’agenda de l’édition virtuelle se trouvera la restauration numérique - comment les technologies de la quatrième révolution industrielle (4IR) aident à restaurer l’économie mondiale et à surmonter des défis sans précédent.

Sous le thème - Glocalisation : vers des chaînes de valeur mondiales durables et inclusives, GMIS2020 réunira virtuellement, pour la toute première fois, des leaders d’opinion et des pionniers commerciaux de haut niveau du monde entier pour façonner l’avenir de la fabrication, discuter de l’impact de pandémies sur les chaînes de valeur mondiales et soulignent le rôle des technologies de la quatrième révolution industrielle (4IR) dans la restauration des activités économiques et sociales.