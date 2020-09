« La situation militaro-politique dans le Caucase du Sud est caractérisée par un potentiel de conflit élevé » a déclaré le ministre arménien de la Défense David Tonoyan lors de la réunion conjointe du Conseil des ministres de la CEI, de l’OCS et de l’OTSC.

« Récemment, il y a eu une exacerbation des contradictions dans la région, ce qui, à notre avis, est une conséquence de l’élargissement des ambitions de certains pays. Les événements militaro-politiques qui se développent dynamiquement dans notre région peuvent être caractérisés comme un conflit d’intérêts géopolitiques, dont le facteur clé est l’absence d’une vision commune de la sécurité, ainsi que le manque de mécanismes pour réduire les risques », a déclaré le ministre de la Défense.

Il a souligné que les conflits régionaux n’ont pas de solution militaire et a noté que ni la rhétorique militaire ni les tentatives d’impliquer de nouveaux États dans ces conflits, avec l’aggravation ultérieure de la situation dans la région, ne sont acceptables pour l’Arménie.

« En particulier, après chaque incident qui est une continuation directe de la rhétorique militante grandissante, les forces qui conduisent cette dernière sont davantage convaincues que cette approche n’est pas efficace et ne conduit pas au résultat souhaité », a déclaré le ministre David Tonoyan.

Il a déclaré que « la présence russe dans la région, ainsi que l’approfondissement de la coopération militaro-politique entre l’Arménie et la Russie est le facteur de dissuasion le plus important contribuant à la préservation de la stabilité et de la sécurité régionales. »

« La sphère des intérêts stratégiques de la République d’Arménie comprend non seulement la région du Caucase, mais toute la zone de responsabilité de l’OTSC, ainsi que le Moyen-Orient et la Méditerranée orientale. Partant de là, l’Arménie souhaite maintenir la paix et la stabilité dans ces régions », a poursuivi David Tonoyan.

La lutte contre le terrorisme reste l’une des plus hautes priorités, a-t-il déclaré.

« Évaluant hautement le rôle de la Fédération de Russie dans la lutte contre le terrorisme international en République arabe syrienne, la République d’Arménie s’est jointe au processus de fourniture d’une aide humanitaire au peuple syrien et de reconstruction des infrastructures du pays. »

Le ministre de la Défense a noté que l’Arménie avait l’intention de continuer à apporter sa contribution possible aux engagements sanctionnés par l’ONU de divers formats, réalisés dans différents environnements géographiques, climatiques, ethno-confessionnels et opérationnels.