Le Parlement adopte un projet de loi sur les restrictions relatives au Coronavirus

L’Assemblée nationale a approuvé vendredi un projet de loi permettant au gouvernement arménien de continuer à appliquer les règles de sécurité et les restrictions liées au Coronavirus après la levée de l’état d’urgence.

Le projet de loi adopté en première lecture par 80 voix contre 28 implique des amendements à plusieurs lois arméniennes. Il habilite les autorités compétentes à imposer des confinements à l’échelle nationale ou locale, à isoler des groupements touchés par l’épidémie de COVID-19, à fermer les frontières de l’Arménie et à isoler les personnes infectées par la maladie. Les autorités peuvent également interdire ou restreindre les rassemblements publics dans le pays.

Le gouvernement a rédigé le projet de loi pour éviter de prolonger à nouveau l’état d’urgence qui va prendre fin ce 11 septembre.

Les députés représentant les deux partis de l’opposition, Arménie prospère (BHK) et Lumineuse Arménie (LHK), ont voté contre, affirmant que le gouvernement poussait à la hâte, à travers l’instance du Parlement, sans qu’il n’y ait eu de débat approprié. Naira Zohrabian, du BHK, a également affirmé qu’il violait certains articles de la Constitution arménienne.

Tant le BHK que le LHK ont critiqué pendant plusieurs mois le gouvernement du Premier ministre Nikol Pachinian pour avoir prolongé à plusieurs reprises l’état d’urgence. Certains de leurs hauts dirigeants avaient assuré que le gouvernement ne lève pas l’état d’urgence afin de maintenir l’interdiction des manifestations. Le gouvernement a cependant levé cette interdiction le mois dernier. Il a en même temps fixé des exigences strictes en matière de distance physique pour les organisateurs et les participants à ce type de rassemblement public.

Le gouvernement avait utilisé l’état d’urgence pour imposer un confnement à l’échelle nationale fin mars. Il a commencé à assouplir ces restrictions dès la mi-avril.

Le nombre de cas de Coronavirus dans le pays augmentant rapidement dans les semaines qui ont suivi, les autorités ont mis l’accent sur l’application des règles de sécurité obligeant les Arméniens à pratiquer la distanciation sociale et à porter des masques dans tous les espaces publics.

Le nombre quotidien de nouveaux cas de Coronavirus a diminué de plus de moitié depuis mi-juillet. Invoquant cette tendance à la baisse, le gouvernement a décidé à la fin du mois dernier de rouvrir les universités et les écoles, respectivement à compter des 1er et 15 septembre.

Le ministère arménien de la Santé a affirmé vendredi matin que 190 autres personnes avaient été testées positives au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, portant à 44 461 le nombre total de cas enregistrés dans le pays qui compte environ 3 million d’habitants.

Le ministère a également signalé le décès de cinq autres personnes infectées par le COVID-19. Le nombre total officiel de personnes tuées par la maladie a ainsi atteint 891. Selon les données du ministère, 272 autres personnes infectées sont décédées des suites d’autres conditions préexistantes.