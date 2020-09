Bienvenue dans la maison ensorcelée de Mariam Petrosyan

Elle affirme ressentir un grand vide depuis la parution de son unique livre, La Maison dans laquelle. Il faut dire que ce pavé de 1000, publié en français en 2016 et désormais disponible en poche, a accompagné toute une partie de la vie de Mariam Petrosyan, puisque l’auteure russe a passé 10 ans à l’écrire ! Un coup d’essai, qui fut immédiatement transformé en coup de maître : comme J. K. Rowling et son Harry Potter, Mariam Petrosyan et sa Maison dans laquelle a été instantanément un best seller lors de sa parution en Russie puis à l’international (meilleur livre 2016 par le magazine Lire dans la catégorie (...)