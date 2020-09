Haypost ouvre à nouveau une filiale aux États-Unis

Le ministre de l’industrie des hautes technologies Hakob Arshakyan, s’exprimant lors d’une conférence de presse, a présenté les activités de l’opérateur postal national Haypost pour le premier semestre 2020.

"La filiale Haypost a rouvert dans le Delaware, ce qui stimulera les échanges avec les États-Unis. Il est également prévu d’ouvrir une filiale en Chine », a-t-il déclaré.

Le ministre a noté que des négociations sont actuellement en cours avec le service postal russe.

« Le résultat des négociations sera l’introduction et le développement de nouveaux services de logistique postale et la fourniture de transferts postaux entre les pays à des tarifs nationaux, ce qui contribuera à la croissance des colis et des petits volumes de fret », a déclaré Hakob Arshakyan.

Il a également déclaré qu’un nouveau système de transfert d’argent entre l’Arménie et la Russie, Postransfer, fonctionnait déjà.

"Le système permet les transferts d’argent de l’Arménie vers la Russie et retour depuis n’importe quel bureau de poste. Le paiement de la commission est de 1,2%. En Arménie, les transferts d’argent seront servis dans plus de 800 bureaux de poste, en Russie - dans plus de 30 000. Cela signifie que les transferts d’argent via Haypost deviendront disponibles même dans les colonies les plus reculées », a déclaré Hakob Arashkayan.

L’opérateur postal national arménien Haypost CJSC (Armpost), après 14 ans de gestion fiduciaire, a été transféré à la direction du ministère de l’industrie des hautes technologies d’Arménie en avril. Haypost était géré par HayPost Trust Management, propriété d’un grand entrepreneur argentin Eduardo Ernekian (le contrat a expiré le 15 février 2020).

Un accord de transfert de la société arménienne Haypost (Armpost) au néerlandais Haypost Trust Management BV a été signé le 30 novembre 2006 à Erevan pour une période de 5 ans avec le droit de prolonger l’accord pour la même période. Le 16 novembre 2010, un accord a été signé avec HayPost, dans lequel il a été proposé de changer la forme de gestion de HayPost afin de former une structure moderne répondant aux normes internationales.

Haypost CJSC est l’opérateur national de la communication postale en Arménie. Il fournit des services postaux, financiers et de commerce de détail. Actuellement, l’entreprise compte 900 bureaux de poste dans toutes les villes d’Arménie et même dans les villages les plus reculés.