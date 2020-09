Une mère qui s’inquiète un peu trop. Un père absent. Un chef qui n’écoute jamais ses idées. Des acolytes jaloux et méchants. Zéro perspective d’évolution... Puis il y a ce logement dans une zone à risque. Cette belle étrangère qui ne le remarque pas. Des voisins terriblement dangereux... Bref, la vie de Moah est compliquée. Et le fait que ce soit il y a 45 000 ans n’arrange pas vraiment les choses.

Moah est la première série française en prise de vues réelles sans dialogue et sans musique. Elle a été intégralement tournée aux mois d’octobre et novembre 2019 en Dordogne, véritable berceau de la préhistoire. (...)