VTB Arménie et le concessionnaire Renault Armenia proposent un prêt automobile neuf avec des conditions améliorées

La banque VTB Arménie et le concessionnaire automobile Renault Arménie ont annoncé un nouveau produit conçu conjointement - un prêt automobile avec des conditions de prêt et d’autres conditions spéciales améliorées, ainsi qu’un processus d’obtention de prêt pratique et rapide.

La banque a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle fournirait une assurance Casco pour toute la période de remboursement du prêt dans le cadre de sa politique de prise en charge de ses clients. Elle assurera également l’emprunteur contre les accidents.

Pour soumettre une demande de prêt, il n’est pas nécessaire de se rendre dans une succursale de la banque - le crédit automobile est émis sur place - directement chez le concessionnaire automobile. Dans le cadre de ce programme spécial de coopération avec Renault Arménie, la décision d’émettre le crédit automobile est prise dans les 5 heures et le paquet minimum de documents de l’emprunteur est requis.

Le paiement anticipé n’est que de 10% du montant. Le taux d’intérêt du prêt est de 9,9% à 11,9% par an (le taux effectif est de 15,6% à 20,6%) pour un montant de un million à 28 millions de drams et la période de remboursement varie d’un an à 5 ans. Tous les résidents de la République d’Arménie âgés de 21 à 65 ans peuvent demander un crédit automobile. Des conditions spéciales pour les prêts automobiles s’appliquent à l’achat de véhicules fabriqués en 2019-2020.

Des informations plus détaillées sur le produit peuvent être obtenues sur le site officiel de la Banque, en appelant le centre de contact de la Banque au 87-87, en visitant le site officiel du concessionnaire automobile ou en appelant le 010 247599.

La banque est contrôlée par la centrale Banque d’Arménie.