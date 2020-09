Une douce colombe qui se pose à côté de votre visage et vous chantonne une douce mélodie pour s’endormir... Un épisode onirique qui arrive à l’héroïne de l’histoire, qui se retrouve guidée par ce mystérieux oiseau tatoué au cou. Le début d’une nouvelle vie pour elle, qui va la mener jusqu’aux montagnes du Caucase... A l’image de son auteure, Magali Artinian Poulain, qui, à l’âge de 25 ans, a décidé de quitter la France et son travail à la télévision pour devenir bénévole en Arménie, terre de ses ancêtres maternelles, puis assistante de vie scolaire à l’école française d’Erevan... Et donc auteure, avec cette (...)