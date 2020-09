VTB Arménie propose des conditions exclusives aux clients premium

La banque VTB Arménie propose aux clients premium et aux membres de leur famille d’utiliser les packages Prime et Privilege. Ces services offrent des capacités de gestion de trésorerie uniques, un service hautement personnalisé et des produits bancaires privilégiés, a fait savoir le service de presse de la banque.

En particulier, dans le cadre du package Prime, les clients de la banque reçoivent une carte de crédit élite multi-devises Visa Infinite, et le package Privilege comprend une carte de crédit premium de la catégorie Mastercard World Black Edition. Les cartes se distinguent par des conditions de crédit avantageuses, un service de première classe et un programme de club unique.

Les abonnés aux packages Prime et Privilege de VTB Arménie peuvent utiliser les services d’un gestionnaire personnel qui garantit un service confortable et de haute qualité avec une approche individuelle de chaque client, en tenant compte du statut et des exigences des clients.

Les clients premium de la banque se voient offrir un taux d’intérêt plus élevé sur les dépôts, une réduction de 50% pour le stockage d’objets de valeur dans des coffres-forts individuels, un taux de conversion avantageux, une assurance médicale en voyage et bien plus encore.

Les clients des packages Prime et Privilege se voient également proposer des conditions et des taux de prêt améliorés. Ils peuvent utiliser une ligne de crédit avec une période de grâce allant jusqu’à 55 jours, ainsi que des conditions avantageuses d’hypothèques, de prêts automobiles et d’autres types de prêts.

Les clients premium de la banque dans l’ambiance chaleureuse des agences Privilege et Prime pourront non seulement résoudre leurs problèmes financiers, mais aussi organiser des réunions d’affaires ou simplement se détendre avec une tasse de café.

La banque garantit un niveau accru de confidentialité et de sécurité des comptes, et offre également à ses clients des instruments fiables pour investir des fonds et augmenter le capital grâce aux services de courtage de la banque et à l’achat de lingots d’or standardisés.

Les privilèges supplémentaires du forfait Prime comprennent 6 entrées gratuites par an dans les zones Lounge des aéroports du monde entier ; assurance voyage gratuite avec un remboursement pouvant atteindre 1 million de dollars ; remises jusqu’à 25% et offres spéciales lors de la réservation d’hôtels dans le cadre du programme Luxury Hotel Collection dans 900 hôtels à travers le monde ; Service de conciergerie - réservation de billets pour différents types d’événements de transport et de divertissement, assistance pour trouver des chambres gratuites dans les hôtels et livrer des cadeaux, service ChatBot - informations sur tous les privilèges du package client sur une seule plateforme dans votre téléphone dans les applications Telegram et Viber.

Le package Privilège offre les avantages suivants - 1 entrée gratuite par an au Lounge des zones aéroportuaires du monde entier ; assurance voyage gratuite avec une indemnité jusqu’à 30 000 EUR ; Service Wi-Fi Boingo - accès illimité au réseau Wi-Fi en voyage, y compris Internet sans fil à bord.

Des informations plus détaillées sur les packages peuvent être trouvées sur les liens :

https://www.vtb.am/am/privilege/ et https://www.vtb.am/am/private/ ou en appelant le 010 585985 (branche Prime) et 010 606090 (succursale Privilege).

La banque est contrôlée par la Banque centrale d’Arménie.