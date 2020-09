Plus de 37% des hôtels ont supprimé des emplois

En Arménie, 37,5% des hôtels ont dû réduire leur personnel, selon une étude réalisée par l’Association des hôtels d’Arménie.

« L’impact du coronavirus sur le secteur du tourisme en Arménie, en particulier sur les agences de voyage, les hôtels, les pensions et un certain nombre d’autres organisations, a conduit à des difficultés sans précédent. Aujourd’hui, nous sommes déjà confrontés aux réalités suivantes : arrêt partiel ou complet des activités des entreprises, les suppressions d’emplois, la baisse des salaires », indique l’association dans son étude.

Il indique que selon les résultats d’une étude menée auprès des hôtels appartenant à l’association, 37,5% des hôtels ont déjà supprimé des emplois et ce processus se poursuivra, puisque 53,3% des hôtels envisagent également de recourir à une telle démarche. Il indique également que 22% des employeurs qui ont déjà licencié des personnes sont enclins à poursuivre les licenciements à l’avenir.

Le taux de licenciements le plus élevé a été enregistré dans les bars et restaurants (48,4%), le service aux chambres (42,8%), ainsi que dans l’accueil et l’enregistrement des visiteurs (41,4%).

Les suppressions d’emplois ne sont pas la seule mauvaise nouvelle.

Malheureusement, de nombreuses entreprises, essayant de retenir certains de leurs employés, faute de fonds, ont dû réduire les salaires. Seulement 25% des entreprises n’ont pas licencié de personnel et ont réussi à conserver les salaires d’avant la crise.

Sur cette base, l’Association a élaboré un plan d’assistance sectorielle qui a été présenté au gouvernement. Conformément au projet, le gouvernement devrait apporter son soutien des deux manières suivantes : en réduisant la charge fiscale, notamment en supprimant l’impôt sur le revenu sur les salaires et en subventionnant 50% des salaires des salariés inscrits auprès des entreprises.

« Sans un tel soutien urgent et global du gouvernement, le secteur le plus important du développement économique de l’Arménie sera laissé seul face à une crise économique sans précédent, et le déclin rapide des emplois et le déclin des opportunités du secteur se poursuivront certainement », dit l’étude.